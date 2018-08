CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSROMA Dipendenza dalla gomma. Vuoi per motivi geografici, vuoi per il tipo di scelte industriali intraprese nel Dopoguerra, oggi l'Italia trasporta l'80,1 per cento delle proprie merci su terra, in netta controtendenza rispetto all'Europa, dove la quota parte di beni trasportati su reti stradali (fonte Eurostat) è mediamente inferiore di oltre sette punti: il 72,8 per cento. Se l'Italia è una delle capofila europee del trasporto su gomma, battuta dalla Spagna (90,1%), dalla Francia (83,2%)e dall'Irlanda (99,1), per riflesso il nostro...