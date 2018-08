IL FOCUS ROMA «C'è chi parla troppo, fa poco e mistifica la realtà.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSROMA «C'è chi parla troppo, fa poco e mistifica la realtà. Non si onora la memoria delle vittime ritardando la ricostruzione del ponte». Giovanni Toti, governatore della Liguria è furioso, dopo che alle 20.02 è uscito il tweet in cui Luigi Di Maio lo tira in ballo e lo accusa volere fare ricostruire il Ponte Morandi ad Autostrade («Lo dica alle famiglie delle vittime. A rifare il ponte dovrà essere un'azienda di Stato» è la frase del leader dei 5 Stelle). Replica Toti: «Toti sa bene che al di là delle chiacchiere quel ponte...