IL FOCUSLa frattura a sinistra c'è, ma non è apprezzata dalla maggioranza degli elettori. Per il 61% degli italiani le spaccature e le divisioni a sinistra sono deleterie per il Paese. Ne sono convinti un po' tutti: gli elettori del Partito democratico (84%); quelli che si collocano politicamente alla sua sinistra (72%); le persone che, genericamente, si posizionano a centrosinistra (86%). Giudicano errate e dannose le spaccature a sinistra anche gli elettori indecisi, quelli che non hanno ancora scelto da che parte stare (63%) e le persone...