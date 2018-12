CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FOCUSCORINALDO C'è una banda dello spray al peperoncino che semina il panico nei concerti e nei luoghi affollati in Italia. Anzi, più realisticamente: ci sono diversi gruppi, che usano la stessa tecnica spesso per derubare chi fugge e abbandona borse o smartphone, a volte semplicemente perché vuole causare una situazione di caos. «Teppismo, irrazionalità, demenza come chi un tempo lanciava sassi dai cavalcavia. C'è anche questo» racconta un addetto ai lavori. Ma la lista dei precedenti è talmente lunga che è impossibile parlare di...