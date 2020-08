IL FOCOLAIO

VAZZOLA La campagna di tamponi sarà estesa a tutti i lavoratori dello stabilimento dell'azienda Aia e Agricola Tre Valli. Il numero di persone che nei prossimi giorni sarà sottoposto al test da parte della Usl della Marca sale dunque vertiginosamente e tocca quota 675. Tanti sono coloro che sono impiegati nella ditta in via Cesare Battisti, parte del Gruppo Veronesi e colosso nel settore della lavorazione del pollame. La decisione ufficiale è stata confermata ieri dall'Azienda sanitaria che entro venerdì prevede di raddoppiare il numero di tamponi eseguiti sui lavoratori dopo le forti pressioni giunte dai sindacati che denunciano: «Il rischio è alto anche dal punto di vista sociale». A inizio settimana, dopo la scoperta di un primo contagiato e di ulteriori 19 dopo un primo ciclo di test, ne erano stati programmati circa 300, ma ora si è deciso di procedere a controllare tutti coloro che gravitano attorno allo stabilimento. Nel comune di Vazzola non risultano residenti positivi, mentre alla Bartolini di Casale sul Sile sarà realizzato un altro giro di tamponi su 32 persone risultate positive nelle scorse settimane. Intanto nella giornata di ieri sono emersi 28 contagi tra i vacanzieri di ritorno dalla Croazia e dalla Grecia.

POSITIVI E CONTROLLI

Alla Aia l'allarme è scattato quando un dipendente ha accusato alcuni sintomi e dopo il tampone ha avuto la conferma del contagio. A quel punto è scattato il protocollo di mappatura dei suoi più stretti contatti, partito da 36 colleghi di lavoro. Di questi, 20 sono risultati positivi, gli unici al momento. A fronte dell'emergere di un nuovo focolaio la ditta di concerto con la Usl ha avviato una massiccia campagna di tamponi. Martedì sui dipendenti di Aia ne sono stati eseguiti altri 136 a cui si aggiungono gli 80 di ieri. Oggi ne sono in programma circa 200 e i 675 saranno completati entro la fine della settimana. I risultati dei test già eseguiti sono ora in fase di processazione nel reparto di microbiologia dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso e oggi si prevede di averne già una parte. «Il Servizio di igiene e sanità pubblica si reca in azienda ogni giorno per quattro ore per completare l'indagine epidemiologica» spiega il direttore generale della Usl, Francesco Benazzi.

L'AZIENDA

Il direttore ha anche disposto un'ispezione nei locali, rilevando il rispetto delle norme anti contagio. All'interno dello stabilimento vi sono settori in cui i dipendenti operano a stretto contatto, motivo per il quale si è deciso di procedere con i tamponi a tappeto. Anche i sindacati Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil hanno sottolineato la collaborazione da parte dell'azienda nell'arginare il focolaio, adottando l'uso del termoscanner per misurare la temperatura corporea all'ingresso della ditta e dislocando parte della produzione in altri stabilimenti del gruppo. La preoccupazione tuttavia non manca e le rappresentanze sindacali hanno avanzato forti pressioni per l'avvio della campagna di tamponi. «Ciascuno deve operare per garantire la sicurezza, poiché questa situazione nasconde anche un forte rischio sociale sottolineano Rosita Battain, Andrea Meneghel e Michele Gervasutti. Il numero iniziale di tamponi era insufficiente. Siamo sollevati per la scelta di aumentarlo».

Serena De Salvador

