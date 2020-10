IL FOCOLAIO

SANTO STEFANO Altre tre classi chiuse ed altre diciotto positività al Covid-19 riferite al focolaio del Comelico. I 18 infetti sono quasi la metà dei nuovi casi positivi scoperti nelle ultime 24 ore. Il focolaio del Comelico non si spegne: rappresenta con 100 casi la metà dei contagiati in provincia. Dopo alcuni giorni con dati confortanti, ieri il bollettino dell'Usl Dolomiti e gli aggiornamenti scolastici, arrivati direttamente dai sindaci, indicano che la situazione necessita ancora della massima attenzione. E per la prima volta dall'inizio del focolaio l'allarme raggiunge anche San Nicolò Comelico, pur con un unico caso di importazione da Santo Stefano. Ieri per una bimba trovata positiva è scattato il protocollo scuola nell'asilo di San Nicolò: fino al 5 ottobre resterà chiusa l'unica sezione della scuola d'infanzia, dove si effettua la settimana corta. Niente lezioni alle medie di Santo Stefano, né in una classe delle elementari di San Pietro.

I SINDACI

«È stata riscontrata la positività di un'alunna proveniente da Santo Stefano racconta Giancarlo Ianese, primo cittadino di San Nicolò . Finora il nostro territorio comunale è stato Covid free. Abbiamo avuto un caso positivo ma di altro comune, ora tra l'altro già negativizzato». Anche il collega di Santo Stefano, Oscar Meneghetti, conferma la chiusura della scuola secondaria di primo grado dove è stato riscontrato un caso positivo. «Al momento è chiusa afferma non essendo operative le nuove disposizioni relative al test rapido, volute dal presidente della Regione, Luca Zaia. Di certo non si può andare avanti così: per lunedì bisogna risolvere la questione».

RIAPERTURA IN VISTA

A San Pietro il sospiro di sollievo espresso per la riapertura, a breve, di una sezione dell'asilo di Presenaio che era stato chiuso dopo una maestra risultata positiva (si stanno attendendo le ultime refertazioni), si accompagna, purtroppo, alla necessità di chiudere la classe seconda delle elementari. «Tutti sono stati posti in quarantena conferma il vicesindaco, con delega all'istruzione, Dennis Zambelli Sopalù . La scuola sta attendendo le indicazioni dell'Usl Dolomiti, anche in considerazione che alcuni alunni hanno già effettuato i tamponi in precedenza. Stiamo spingendo, in particolare con il Dipartimento di prevenzione, affinché nel giro di un paio di giorni possano essere disponibili anche da noi i test rapidi».

IL PRESSING

Dal Comelico, quindi, è partito il pressing perché quanto prima nelle locali scuole, che stanno pagando un tributo altissimo, in termini di quarantena, in queste prime tre settimane d'anno scolastico, si ricorra ai test antigenici rapidi come strumento di prevenzione in grado di assicurare una diagnosi accelerata di casi di Covid-19, consentendo una tempestiva diagnosi differenziale nei casi sospetti tra sindrome influenzale e malattia da Sars-Cov2, diversamente dai test molecolari per i cui risultati l'intervallo di tempo utile risulta più ampio. L'avvicinarsi dell'inverno non potrà che aumentare la frequenza di episodi febbrili e sintomi similcovid19 nella popolazione scolastica. La possibilità di utilizzare test rapidi nelle sedi scolastiche dovrebbe consentire di tenere meglio sotto controllo la situazione. L'obiettivo è ridurre i rischi di focolai, grazie ad una veloce individuazione dei casi, con un altrettanto isolamento e tracciamento dei contatti; facilitare la decisione di applicare o meno misure di quarantena in tempi brevi, per alunni e personale scolastico, con un risparmio notevole di risorse; evitare un sovraccarico del laboratorio.

I CONTROLLI

Intanto c'è massima attenzione da parte delle forze dell'ordine con controlli sull'osservanza da parte dei cittadini dei tre comuni-focolaio (Santo Stefano, San Pietro e Comelico Superiore) delle regole scattate per 15 giorni come l'obbligo di mascherina all'aperto e la chiusura dei bar alle 22.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA