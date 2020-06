LA SOLUZIONE

FELTRE «Abbiamo sempre rispettato le normative di sicurezza per cui riapriamo il punto vendita con serenità». Sono parole rassicuranti quelle rivolte alla clientela da Domiziano Paterno, patron del gruppo Paterno proprietario di diverse catene tra cui quella dell'Eurobrico. Il focolaio feltrino è infatti partito da due dipendenti del punto vendita Eurobrico di Feltre. Due lavoratori dell'area amministrativa che, a distanza di una settimana l'uno dall'altro, hanno manifestato i sintomi del coronavirus. I tamponi hanno poi confermato i sospetti. Da lì si è innescato l'iter che ha portato inizialmente alla chiusura dell'attività commerciale nelle giornate di sabato e domenica scorsa per consentire ad una ditta specializzata di eseguire la sanificazione degli spazi interni ed esterni.

LA VERIFICA

Ieri mattina, poi, c'è stata l'ispezione dello Spisal il quale non ha evidenziato elementi di criticità o falle nel sistema di sicurezza sanitaria per il contenimento dell'epidemia. Proprio per questo l'Azienda Usl ha autorizzato la riapertura. Una notizia attesa da Paterno che finalmente può tirare un sospiro di sollievo e riaprire il punto vendita in via Zuecca a Feltre che già aveva sofferto, come tutte le attività commerciali, dal lungo periodo di lockdown imposto dalla pandemia. «Domani (oggi per chi legge ndr) riapriamo regolarmente il punto vendita in quanto, a seguito del sopralluogo dello Spisal, è stato riscontrato che tutto è in ordine; ci è stata fatta una piccola prescrizione ma di poco conto che abbiamo già provveduto a risolvere.

COLLEGHI NEGATIVI

Questo, unitamente al fatto che tutti gli altri dipendenti sono risultati negativi ai tamponi, ci consente di riaprire il punto vendita. Voglio sottolineare che se ciò è possibile è perché come azienda abbiamo sempre tenuto alta l'attenzione sul tema della sicurezza ed abbiamo rispettato tutte quelle che sono le normative di sicurezza, siano esse rivolte ai dipendenti che ai clienti». Insomma, oltre ai risultati confortanti arrivati dai tamponi, a dare maggiore tranquillità alla clientela ieri c'è stata anche la sanificazione di tutti gli ambienti.

PRECAUZIONI

Paterno infatti sottolinea che la sicurezza è per il gruppo una priorità e in tutti i siti vengono mantenute le prescrizioni imposte dalla normativa, soprattutto l'aspetto del distanziamento sociale, per lui di fondamentale importanza per combattere questa guerra. È evidente che quello che poi i dipendenti dell'attività fanno nel loro tempo libero, al di fuori dell'orario lavorativo, non dipende dai titolari. Insomma, le misure adottate dall'azienda hanno garantito una sicurezza per i dipendenti e per il pubblico. «Voglio ancora una volta quindi tranquillizzare la clientela e invitarla a venire da noi come hanno sempre fatto perché in tema sicurezza abbiamo sempre fatto tutto per il meglio, altrimenti tutti gli altri dipendenti sarebbero positivi aggiunge Paterno -. Invito anche a venire ed a parlare con serenità con i nostri dipendenti se necessario per chiedere informazioni in quanto tutti hanno eseguito il tampone e tutti sono risultati negativi».

Eleonora Scarton

