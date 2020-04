IL FOCOLAIO

CORDIGNANO Un centinaio di persone positive, oltre il doppio in quarantena tra le mura domestiche e ben 12 i morti accertati per coronavirus. Le comunità di Cordignano, San Fior e Orsago stanno pagando di più, in termini umani ed affettivi. Over 90, ma anche settantenni attivi nel mondo sociale e sportivo, non ce l'hanno fatta a vincere la battaglia contro il Covid-19. E al focolaio dei giocatori di carte, si aggiunge ora anche quello che interessa la comunità Girasole di Orsago dove almeno una dozzina di ospiti sono risultati positivi.

L'EX PRESIDENTE

Ieri mattina, Cordignano ha pianto la sua quarta vittima: Giacomo Ardengo, 75 anni, già presidente della Pro Loco. Una morte che ha scosso molto la comunità. Ad Orsago pure un decesso nelle ultime ore, il primo registrato in questo comune: il signor Battaglia, uno dei primi casi accertati di Covid-19 in paese, non ce l'ha fatta. A San Fior i morti ad oggi sono addirittura sette, ma qui nota positiva il numero dei contagiati non ha subito nell'ultima settimana alcun incremento, tanto che la comunità che con i suoi 6.900 abitanti sta pagando il prezzo alto spera che ciò possa essere di buon auspicio. «La morte di Giacomo Ardengo colpisce duramente, ancora una volta, la nostra comunità afferma il sindaco Alessandro Biz -. Una figura molto attiva nel mondo associazionistico, una persona che ha dato tanto alla nostra comunità». 75 anni, agente di commercio in pensione, Ardengo abitava a Ponte della Muda ed era molto conosciuto per esser stato, per ben 36 anni fino al 2016, presidente della Pro Ponte. Era stato attivo anche nella Pro Loco di Cordignano ed era stato tra i fautori del concorso di pittura che annualmente si tiene in paese. «La nostra associazione le parole di cordoglio della Pro Loco perde una colonna portante. Ti ricordiamo orgoglioso del tuo impegno sociale, non una parola di troppo, sempre sì». Ardengo lascia la moglie Elsa e il figlio Daniele con Marina e i nipoti.

TIMORI E SPERANZE

Da inizio epidemia i contagiati a Cordignano sono 38, incluse le persone guarite e decedute. Decine e decine le persone che, entrate in contatto con positivi, devono trascorrere un periodo di quarantena a casa. «Confido la speranza del sindaco Biz che di qui a due settimane la lista delle persone positive possa accorciarsi. Nonostante il numero significativo, in queste ultime due settimane grazie ai comportamenti prudenti adottati i nuovi contagi sembrano essersi ridotti di molto. C'è un leggero ottimismo e la speranza che il peggio sia passato, anche se l'uscita da questa situazione sarà graduale». Nel vicino comune di Orsago, dove si piange la prima vittima per coronavirus, la situazione che ora preoccupa di più è quella del Girasole. Nel comune sono circa 25 le persone contagiate, la metà appartengono alla comunità-alloggio. I casi riconducibili alle carte da gioco sono davvero pochi. «Il fatto di aver chiuso ancor prima dei provvedimenti nazionali il nostro centro anziani ha senz'altro contribuito a ridurre il numero dei contagi» evidenzia il sindaco Fabio Collot. A San Fior da una settimana il numero dei contagi, 35, si mantiene stabile. «È il momento di tenere duro e non mollare l'appello che il sindaco Giuseppe Maset lancia alla popolazione finora ligia alle regole -, per questo ho chiesto alla polizia locale di essere operativa per i controlli anche domenica».

Claudia Borsoi

