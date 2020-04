IL FOCOLAIO

CANEVA «Ogni sera, quando ricevevamo il file aggiornato sul computer del Municipio, un brivido percorreva la schiena. Avevamo paura di leggere il nome di qualche altro concittadino contagiato, magari ricoverato. E puntualmente la paura veniva confermata dai dati. Oggi aspettiamo l'arrivo dello stesso file con il sorriso, perché ci troviamo nuovi guariti». Così Andrea Gava, sindaco di Caneva, uno dei paesi epicentro della prima fase del contagio in provincia di Pordenone. Pochi chilometri a Sud, Carlo Spagnol, sindaco di Sacile, viveva di riflesso la stessa esperienza. Erano i giorni - a inizio marzo - segnati dal dilagare del contagio al confine con la provincia di Treviso. Si indagava sul focolaio (volutamente tra virgolette) del circolo privato di Fratta di Caneva, dove gli anziani giocavano a carte e si iniziavano a contare le vittime. Sarebbero salite sino a diventare 5 a Sacile e 4 a Caneva, ma soprattutto si moltiplicavano i casi di positività al Coronavirus. Oggi, dopo un mese, proprio l'area di confine della provincia di Pordenone è la prima a risollevarsi e a guardare con fiducia al domani: la quota di guariti in base alla popolazione residente, infatti, è tra le più alte. A Sacile i pazienti che hanno ricevuto il doppio tampone negativo sono 12, mentre a Caneva si è arrivati a dieci.

A SACILE

«Se ho iniziato a parlare di ripartenza - ha detto ieri Spagnol - è perché vedo i dati migliorare di giorno in giorno. Ogni 24 ore registrano uno o due sacilesi diventati negativi. La tendenza è molto più marcata da una settimana a questa parte: i guariti ci danno speranza, ma c'è un altro dato che ci fa guardare con fiducia al domani. È da tempo, infatti, che non registriamo un aumento del contagio sul nostro territorio. Significa che la catena del contagio, che gli esperti hanno ricondotto all'area di Caneva, si è finalmente spezzata. Non dobbiamo abbassare la guardia, ma stiamo iniziando a respirare dopo aver vissuto giorni difficili, pieni di preoccupazione. Non ci spiegavamo perché i sacilesi malati non guarivano, e intanto il tempo passava e l'angoscia cresceva. Adesso sono ottimista». A Sacile gli attualmente positivi sono 32.

A CANEVA

Dopo Zoppola, comune colpito dal contagio in casa di riposo, Caneva è il paese più tartassato dal virus di tutta la provincia. Ha poco più di 6mila abitanti e ha già pianto quattro morti (cinque se si considera una ospite della stessa residenza zoppolana). Ha vissuto i giorni difficili della prima fase del contagio, quando da un piccolo ritrovo per anziani si era passati a una sequenza di malati che sembrava non finisse più. «Sono state settimane angoscianti - ha spiegato Gava - ma adesso ogni giorno riceviamo messaggi di speranza. Abbiamo ancora otto persone ricoverate e non possiamo chiamarci fuori dall'emergenza, ma altri dieci canevesi ce l'hanno fatta. Nelle ultime tre settimane abbiamo registrato solo una nuova positività e dopo aver provato un terrificante senso di impotenza, abbiamo capito che la battaglia sta andando nella direzione giusta». A Caneva si è arrivati a 13 pazienti attualmente positivi. Tra loro c'è ancora Cleante Zat, l'ex preparatore atletico dell'Inter e dell'Udinese di Zico ricoverato in Terapia intensiva. Ha perso la moglie, Leonora Pilla, a causa dello stesso virus che non ha ancora sconfitto. E tutta la comunità, per ricevere un ulteriore messaggio di speranza, lotta con lui.

