IL FOCOLAIO

BELLUNO Dopo un ricovero al San Martino durato una decina di giorni, si è spento nel pomeriggio di ieri don Giovanni Unterberger, sacerdote conosciutissimo in tutta la diocesi di Belluno. Fatali, fa sapere ufficialmente la diocesi, gli esiti del Covid-19 da cui era stato colpito. Aveva 78 anni e viveva nel Seminario Gregoriano di Belluno, in via San Pietro, dove a causa del focolaio un altro prete è finito in ospedale. Sono in quarantena tutti gli altri i sacerdoti che vivono in Seminario, contatto del prete deceduto. La notizia della scomparsa di don Giovanni segue quella della morte di don Antonio Anastasio, deceduto a Milano per Covid, e sepolto a Sedico, dove i genitori sono vissuti per molto tempo.

IL LUTTO

Don Giovanni aveva compiuto da poco più di un mese 78 anni, essendo egli nato a Tai di Cadore il 9 gennaio 1943. Ordinato sacerdote nel giugno del 1966, egli aveva vissuto i primi anni del suo ministero a Roma, dove la diocesi lo aveva inviato per motivi di studio. Nella capitale aveva ottenuto la licenza in Universa theologia presso la Pontificia Università Lateranense cui era seguita anche la licenza in Scienze bibliche presso il Pontificio Istituto Biblico. Al suo rientro in diocesi, fu vicario cooperatore nella parrocchia cittadina di Loreto (1970-71) e contestualmente iniziò ad insegnare nel Seminario Sacra Scrittura e greco nel liceo Lollino. È stato anche insegnante sino al 2014. E a partire dal 1976 e fino allo stesso 2014, don Giovanni Unterberger fu anche direttore spirituale di generazioni di seminaristi e sacerdoti. «Salvo i più giovani sottolineano dalla diocesi - quasi tutti i preti oggi attivi lo hanno conosciuto come guida e confessore». Il sacerdote scomparso ieri è stato anche docente di esegesi presso l'Istituto Superiore di Scienze religiose di Belluno dal 1986 al 2005 e presso la Scuola di formazione teologica di Belluno dal 2005 al 2017. Canonico della Cattedrale di Belluno dal 1990, nel 2011 divenne canonico teologo e infine penitenziere nel 2020. Anche senza mai assumere il ministero di parroco, fu guida spirituale di moltissime persone, che a lui ricorrevano come confessore, consigliere o maestro di vita spirituale. Insomma: con la sua morte scompare una figura importante per la vita della diocesi di Belluno-Feltre. Alla fine degli anni Settanta aveva iniziato ad affiancare i gruppi di Alcolisti anonimi della provincia di Belluno. Ed anche in questo caso la sua presenza ed il suo contributo alle tante persone che erano ricorse a lui per avere sostegno nel loro percorso di emancipazione dall'alcool, avevano trovato nel sacerdote sempre grande disponibilità. Ieri, dopo la scomparsa, l'Ufficio Comunicazioni della diocesi ha reso noto un messaggio inviato qualche giorno fa da don Giovanni a coloro che chiedevano notizie sulla sua salute: «Carissimi, buona sera. La mia situazione continua ad essere impegnativa e non mostra ancora la soluzione. Ma confidiamo sempre». Poi le cose sono precipitate sino alla morte sopraggiunta ieri.

IL CONTAGIO

Monsignor Unterberger viveva in Seminario a Belluno. E, come detto, da martedì scorso gli otto sacerdoti che risiedono nella struttura di via San Pietro stanno osservando un periodo di quarantena, perché contatti di un caso positivo. Fra di loro anche tre professori che insegnano nel Liceo classico-scientifico Lollino. Chiusi nelle loro stanze, in questi giorni hanno continuato a fare scuola e ad impartire le lezioni on-line, da remoto, con i ragazzi del Liceo collegati dalle rispettive aule. Anche per questi ultimi, tuttavia, oggi sarà comunque l'ultimo giorno di scuola perché da sabato scatta nuovamente la Didattica a distanza. Una situazione non facile. I sacerdoti che vivono in Seminario, infatti, fanno vita di comunità, mangiano insieme, e il rischio di contagio è alto.

Giovanni Santin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

