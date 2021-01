IL FLOP

BELLUNO Tanto fumo e poco arrosto. Nonostante le centinaia di voci che si erano sollevate da tutta la provincia, con gli esercenti che si erano dichiarati pronti ad aprire i locali e a sfidare l'autorità, alla fine ha prevalso la paura. E, forse, il buon senso. Spettrali, alle 18 di ieri sera, le vie del capoluogo: bar con le luci spente e le serrande abbassate oppure in procinto di chiudere e porte d'ingresso dei ristoranti con le ragnatele. Chi ha lavorato l'ha fatto, come tutti gli altri giorni, nell'unico modo possibile: facendo entrare i clienti un po' alla volta e solo per bevande da consumare al di fuori del locale.

LE VOCI

«Sto chiudendo ha commentato a fine pomeriggio il proprietario del Deon È troppo rischioso, si rischia la licenza. Io chiudo». Uguale a Cortina: «No, noi non teniamo aperto ha spiegato la proprietaria di Alajmo Credo che nessuno, qui, l'abbia fatto». Il prefetto Sergio Bracco era stato chiaro: «Tolleranza zero». E questo deve aver spaventato molti di coloro che avevano deciso di aprire. Il rischio era una multa assai cara da un minimo di 400 a un massimo di 3mila euro. Ma ciò che si è cercato di evitare è stata la chiusura del locale che può scattare per periodi vari. Da pochi giorni a interi mesi. Nelle vie della Regina delle Dolomiti, in particolare lungo Corso Italia, molti ristoratori si erano detti pronti ad alzare la voce e a far sentire le proprie ragioni. Ma ieri è risuonato il silenzio. «Non c'è nessuno a Cortina ha chiarito Gianni Rinaldi Inutile fare protesta». Rinaldi ha 3 locali: la pasticceria Embassy, la pizzeria La Perla e il bar La suite. Due di questi erano stati aperti a giugno 2019. Questo significa niente ristori: «Per noi non li hanno previsti perché non c'è un confronto con gli anni precedenti. Solo a dicembre ho perso 200mila euro». Però nessuna protesta: «Cortina è deserta e la polizia viene a controllare ogni 5 minuti». Solo dopo le 20, quando non c'era anima viva in giro, qualche locale si è illuminato all'improvviso. A Belluno, Ponte nelle Alpi, Feltre, Limana. A differenza della protesta illegale durante il giorno, ha avuto un modesto successo il flash mob serale promosso dall'associazione Veneto imprese unite. Baristi e ristoratori hanno aperto i loro locali in modo simbolico. Luci accese, in alcuni casi musica, ma porta d'ingresso chiusa. Dentro solo i titolari e i dipendenti degli esercizi per dimostrare che è possibile lavorare rispettando le norme anti-covid.

A FELTRE

«Ho aperto al mattino ha raccontato Paolo De Carli del bar Al Duomo di Feltre Ma non è passato quasi nessuno. Dentro non potrebbero neanche entrare perché ci sono i tavoli uno sopra l'altro. C'è stato meno movimento degli altri giorni». In serata però è tornato al locale: «Tra 1 ora ha spiegato alle 18 accenderò le luci del bar, tirerò su le tapparelle, e posizionerò i cartelli di protesta. Saranno in molti ad aderire qui a Feltre». Veneto Imprese Unite, nel suo profilo Facebook, ha condiviso per tutta la sera le foto dei locali aperti, quasi tutti da Treviso.

DESOLAZIONE

«A Belluno non ha aderito praticamente nessuno ha detto Massimo Bortoluzzi dell'Osteria Al Ponte Noi parteciperemo al flash mob tra poco. Il locale sembrerà aperto, ma sarà chiuso. Ci siamo coordinati con Feltre: faremo qualche foto e video». Bortoluzzi ci tiene a chiarire di aver scelto la «via legale». «È una protesta per far vedere che ci siamo e stiamo aspettando ha continuato Abbiamo bisogno di risposte perché le attività sono ferme. Capisco la rabbia deii colleghi che vogliono aprire o apriranno sapendo di andare incontro a una sanzione ma non me la sono sentita. Per ora cerco di seguire le linee istituzionali e legali. Vedremo cosa succederà. Noi siamo pronti a ripartire».

DP

