IL FLASH MOB

TREVISO Portano merci e scatoloni fuori dalla porta. E si fermano come in un quadro vivente illuminato dalla luce. Guanti e mascherina. Mettono le chiavi sul bancone. Un flash mob silenzioso. E potente. Non fa rumore, ma l'onda luminosa dei commercianti sta invadendo l'Italia. Anche sotto la pioggia, nella città deserta. Sono 200 solo nel centro di Treviso. Ma i numeri in provincia (dal Montello a Vedelago, fino a Gaiarine) superano di gran lunga le 500 unità. Dieci minuti per ricordare al Governo il lavoro, la vita, la dignità di professionisti e famiglie. «Non chiamateci ribelli. Ma buoni cittadini: che non vogliono vivere di assistenzialismo ma chiedono solo di poter lavorare». Calmaggiore, San Francesco illuminate a giorno. Porta San Tommaso, Quartiere Latino, viale Monte Grappa. Il Gruppo Treviso Imprese Unite, alleato con Riviere Treviso ha fatto scendere la luce sulla sera trevigiana. «La nostra peculiarità? Anzitutto siamo stati i fondatori del movimento a livello italiano. Poi, a differenza dalle altre regioni, inglobiamo anche le agenzie immobiliari, artigiani (barbieri e parrucchieri), liberi professionisti». Andrea Penzo Aiello, presidente Treviso Imprese Unite e titolare del Filò e Dinero, in poche settimane ha saputo far convergere la protesta dei commercianti in un'azione di confronto diretto col Governo. «Il colpo d'occhio stasera è stupendo» afferma. Luci accese da Cappelletto, Duca D'Aosta, Foto Piccinni, De Wrachien, Pesce Gioielli, Profumeria Venus, De Polo Gioielli, Varisco e in tutti i principali bar e ristoranti del centro. Ma non c'è solo il folklore. Domani alle 11,45 i commercianti consegneranno al sindaco a Ca' Sugana simbolicamente le chiavi dei loro negozi. Così come a Oderzo e in altri comuni della Marca. Sul bancone di Tv Burger ci sono già decine di mazzi di chiavi diretti a Ca' Sugana. Un'altra polemica con Mario Conte? «No, Abbiamo riallacciato il rapporto con lui. Gli chiediamo di essere al nostro fianco per dare più peso alla nostra protesta».

IL MANIFESTO

Domani infatti, insieme alle chiavi, verrà presentato un manifesto per la ripartenza: è il piano di una vera e propria manovra economica. «Infine- specifica Penzo Aiello- tra due giorni avremo un nuovo colloquio con la task force di Colao». L'onda di luce, da Treviso, si è propagata in tutta la Marca. E di lì per tutta la nazione nel segno di Risorgiamo Italia, lo slogan scelto per la manifestazione di protesta organizzata dai movimenti di imprenditori del commercio uniti per la prima volta nella storia del settore. Treviso, è riuscita ad aggregare anche altri settori: le immobiliari, il turismo, e gli artigiani estetisti e acconciatori. «C'è bisogno di rispondere alle singole peculiarità» ribadisce Penzo Aiello.

A CA' SUGANA

Dal flash mob all'azione concreta: questa mattina, 200 esercenti si troveranno a Ca' Sugana. In mano le chiavi dei propri locali. «Noi vogliamo aprire e tornare al nostro lavoro, oggi non ci sono i presupposti economici per poterlo fare perchè ci stanno chiedendo di aprire con gli stessi costi, se non più di prima della emergenza epidemiologica, con una previsione di incassi nella migliore delle ipotesi pari al 30% sull'anno precedente» prosegue Penzo Aiello. In Italia, il fatturato prodotto dal mondo Ho.re.ca è di 87 miliardi con 500.000 attività commerciali che impiegano 1.500.000 dipendenti incluso l'indotto di forniture e servizi. Si prevede purtroppo che un locale su due dovrà chiudere. E dalle finestre illuminate, escono le storie. Come quella di Giada, che ha un negozio in via San Francesco. «49 giorni di chiusura, che segno meticolosamente su un diario. Tutta la mia famiglia vive di questo luogo, abbiamo la necessità di lavorare». Fabio e Gabriele hanno una start up di acconciatori nel quartiere Latino. «Noi non possiamo beneficiare di nulla perchè abbiamo aperto a inizio 2020». Mostrano il locale: lavateste separati, spaio con ampio rispetto delle distanze prescritte. «Siamo pronti e in regola. Esattamente come i dentisti». La Finestra, i Nanetti, Caffè Indimenticabile, Locanda al Ponte Dante, Med, Caffè di Piazza Pola, Cae De Oro, Agenzia Stima, Ristorantino Carbone, Caffè La Torre, Signore e Signori, Bar Teatro Dolfin. Impossibile enumerarli tutti. Basta ricordare che, dietro ogni vetrina, c'è come minimo una famiglia. Per questo il sindaco Conte, che oggi riceverà gli esercenti, ha inviato al Governo un videomessaggio ieri.

Elena Filini

