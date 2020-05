IL FLASH MOB

CONEGLIANO Una protesta composta e dignitosa. Ma forte. Conegliano ha celebrato il primo maggio stringendosi attorno a commerciati e a tutti quegli artigiani che la crisi ha messo in ginocchio. Sono stati ben oltre un centinaio ad alzare le saracinesche dei loro esercizi ormai chiusi da quasi due mesi, accendere e a mettersi sulla porta, compostamente, tutti distanziati l'uno dall'altro e con mascherina e guanti indossati. E come gesto simbolico hanno consegnato le chiavi delle loro attività al sindaco Fabio Chies.

«DOVETE CAPIRCI»

«Noi abbiamo aperto proprio oggi con l'asporto. Abbiamo manifestato per avere chiarezza e direttive dalle istituzioni, perché adesso non possiamo più aspettare, dobbiamo lavorare», dice Doris Marcon dell'Antica Osteria Stella. «Io e mio marito lavoriamo entrambi in negozio, lui ha preso il bonus di 600 euro e io no. Vogliamo ripartire, è passato troppo tempo», spiega Luigina della Valigeria Marisa. C'è anche chi dà dei suggerimenti ben precisi: «Noi siamo chiusi, ma diamo fiducia al nostro governatore. Dovrebbero venirci incontro non facendoci pagare le tasse quest'anno e dando prestiti a fondo perduto basandosi sul reddito dell'anno scorso. Non ci meritiamo questo», dice Claudio Venturin titolare con la sorella del Bar Fontana. «Noi siamo aperti ma manifestiamo perché siamo preoccupati. Ogni settimana doniamo alla protezione civile della carne da distribuire alle famiglie in difficoltà e ce ne sono sempre di più», racconta Dario Scrinzi, titolare della macelleria Le Mannaie Bekaria.

NON TUTTI D'ACCORDO

Non mancano le voci fuori dal coro. Una commerciante non ha apprezzato l'organizzazione della manifestazione criticando la poca chiarezza: «A nome di chi è stata fatta? Qui c'erano solo alcune realtà del centro e non mi risulta sia stata chiesta l'adesione all'associazione dei commercianti». Ancora più duro un altro, dal suo negozio aperto, che non ha preso parte alla manifestazione: «È stata una pagliacciata». La maggior parte però concorda: «Io sono pronta e vorrei riaprire! Intanto mi sono attrezzata autonomamente con un pulitore a vapore per sanificare gli abiti ogni volta che qualcuno li prova. Da me si potrà entrare in sicurezza uno alla volta», spiega Patrizia Loberto, titolare del negozio Stefanel e presidente dell'associazione Conegliano in Cima. «C'è voglia di riaprire, ma la stagione è ormai compromessa, tutta la collezione primavera-estate è in magazzino invenduta», riferisce Roberta della Boutique Antonella Arnosti. Non ha mai smesso di lavorare, se pure a orario ridotto, Stefano Sperandio titolare del tabacchino di via Caronelli: «Anche noi chiediamo regole chiare, non interpretabili, anche per evitare sanzioni, ma da subito». Tra gli esercizi più colpiti ci sono quelli legati al turismo: «Chiediamo più sostegno, quest'anno sarà davvero duro. Le previsioni per il 2020 sono negative», dice Silvia dell'agenzia Viaggi 3000. Sconsolata è anche Marika di Blu Vacanze: «Noi saremo gli ultimi ad aprire. Protesto ben sapendo che finché non riapriranno i confini internazionali comunque sarà un problema, ma noi commercianti dobbiamo dare un segnale forte di unione e sinergia».

IL PRESIDENTE

Sulla scalinata, tra il pubblico anche il presidente della Imoco Volley, Piero Garbellotto: «Sono qui per dimostrare la mia solidarietà a questa iniziativa che condivido in pieno. Vedo gente che conosco da anni e volti nuovi, piccoli e grandi imprenditori, artigiani e tutte le partite Iva che formano l'ossatura della nostra economia. Abbiamo tutti voglia di riaccendere i motori, rimboccarci le maniche e ripartire. Nella prima fase di emergenza siamo stati molto attenti e rispettosi delle regole. Oggi la presenza della Conegliano che lavora, che vuol lavorare, è un messaggio significativo di cui bisogna prendere atto. Come è successo in altri paesi europei dobbiamo capire quando sia arrivata l'ora per riprenderci da questa crisi che sta attraversando tutti i settori indistintamente, travolgendo gradi e piccoli con la stessa intensità».

Chiara Dall'Armellina

Pio Dal Cin

© RIPRODUZIONE RISERVATA