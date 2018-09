Il fiscalista di Teglio: «Sono una vittima» Nicodemo porta un plico pieno di bonifici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI INTERROGATORISi difendono i presunti promotori finanziari della Venice Investment Group del portogruarese Fabio Gaiatto, il trader abusivo in carcere per la truffa da decine di milioni di euro ai tremila veneti e friulani che gli avevano affidato i propri risparmi sognando interessi del 10% al mese. Ieri mattina il gip Rodolfo Piccin ha esaurito gli interrogatori di garanzia per gli indagati sottoposti a obbligo di dimora e le sorprese non sono mancate. C'è chi si è avvalso - ma solo momentaneamente - della facoltà di non rispondere e...