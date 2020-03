LA GIORNATA

BELLUNO Sigillata la stazione del Sagf di Auronzo: un finanziere del soccorso alpino è risultato positivo e 11 colleghi sono ora in quarantena. È l'ennesimo episodio del contagio che non si ferma in provincia, con il temutissimo virus che aggredisce in particolare le persone che sono in prima linea, per garantire i servizi essenziali. Così, dopo il comandante di stazione dei carabinieri risultato positivo (con conseguente quarantena per una pattuglia e per il sindaco del paese) e un altro uomo dell'Arma contagiato in Alpago, ora anche la Guardia di Finanza deve arrendersi al Covid 19. Ma la giornata di ieri vede anche una buona notizia: dopo tre giorni di decessi, non si sono registrati morti (si fermano a 4 le vittime bellunesi del virus) e anche il numero di positivi cresca, ma con una tendenza più contenuta. Si è passati dai 106 contagiati di lunedì ai 116, come riportato dal bollettino diffuso da Azienda Zero alle 17 di ieri. Un aumento che è al di sotto del 10%.

Un militare comeliano del soccorso alpino della guardia di Finanza, in servizio alla stazione Sagf di Auronzo, aveva accusato i classici sintomi del Covid-19: febbre e tosse. Non era più al lavoro dall'11 di marzo scorso e nel fine settimana, visto che quei sintomi non passavano. è stato sottoposto al tampone. Il verdetto è arrivato ieri mattina alle 8: è positivo. A quel punto è partita tutta la procedura con l'informazione all'infermeria della finanza e l'isolamento del militare del Sagf: è stato separato dalla famiglia e è in quarantena fiduciaria da solo, non avendo bisogno di un ricovero, visto che le sue condizioni sarebbero, tutto sommato, buone. La procedura vuole però che vengano isolati automaticamente anche tutti i colleghi che si sono interfacciati con lui per motivi di servizio. I militari del Sagf di Auronzo sono 14 effettivi, ma 2 non erano in servizio (uno in licenza, l'altro a casa per problemi di salute non legati al cronavirus ndr). Il finanziere positivo (non specifichiamo il comune di residenza per non renderlo riconoscibile ndr) era in caserma in via Reane a Auronzo, solo fino al 10 marzo scorso. Ora si attende l'esito del tampone fatto a tutti gli 11 colleghi che hanno lavorato fianco a fianco con lui. Il comando provinciale ha anche disposto la sanificazione degli ambienti di lavoro, comprese motoslitte e mezzi utilizzati nei soccorsi e la stazione è stata posta, al momento, sotto chiave. Resta invece aperta la parte del corpo di polizia del comando della Tenenza di Auronzo, che è sempre in via Reane ma è distinto dalla stazione Sagf facendo mappatura dei contatti il 10 erano tutti ammucchiati. La speranza è che arrivino i tamponi negativi e che i militari Sagf possano rientrare in servizio quanto prima.

Sono 116 i contagiati (in aumento di 10 rispetto a lunedì). Venti di questi sono ricoverati in area non critica al San Martino di Belluno, 9 a Feltre. I 4 ricoveri in Terapia intensiva a Belluno, che sono gli unici casi più gravi, riguardano pazienti arrivati dal Trevigiano. L'Usl 1 Dolomiti spiega poi che il numero totale dei tamponi effettuati per ricerca nCoV al 17 marzo 2020 sale a 2.459 (erano 2038 il giorno prima). Le persone residenti in Usl 1 Dolomiti in isolamento domiciliare fiduciario e sorveglianza attiva al 17 marzo 2020 sono in totale 616 (erano 569 il giorno prima). Il direttore generale Rasi Caldogno ieri ha spiegato: «Il dipartimento di prevenzione in questa ultima settimana ha avuto un potenziamento notevole: una decina di sale operative con numerose persone dedicate all'attività di contatto telefonico necessario per gestire i numerosissimi casi di persone che sono in quarantena fiduciaria. Tutti questi casi sono presi in carico e monitorati dal Dipartimento della prevenzione con 2 telefonate al giorno. Sono stati individuati dopo un'approfondita indagine epidemiologica che ha messo in evidenza i contatti stretti e i positivi asintomatici».

