Il figlio del benzinaio accusato anche di procurato allarme

Non solo la simulazione di reato e l'appropriazione indebita. Al figlio del benzinaio, che lunedì mattina si è inventato di aver subito una rapina, sarà contestato anche il procurato allarme. Aveva raccontato con dovizia di particolari di esser stato minacciato con un coltellino da due banditi scappati poi con la bellezza di 10mila euro.È successo lunedì mattina al distributore San Marco di via Uruguay. Il gestore era in vacanza e a lavorare era rimasto il figlio, quarantaduenne. Alle 10.35 del mattino ha chiamato la Polizia: «Sono...