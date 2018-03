CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FENOMENOVENEZIA Tanto cibo, cioè tanti rifiuti. E il risultato sarà tanti gabbiani. Il nocciolo del problema lo aveva messo in luce, già nel 2010, il professor Danilo Mainardi, l'etologo scomparso un anno fa che aveva concluso la sua carriera all'università di Ca' Foscari e preso casa a Venezia. «Bisogna risolvere il problema della spazzatura - aveva suggerito in una intervista di otto anni fa, proprio sul crescente numero di gabbiani in città -, forse qualche cassonetto al posto dei sacchetti di plastica non guasterebbe. Più risorse...