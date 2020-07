IL FENOMENO

VENEZIA «Stavo portando a fare un giro in gondola due signore genovesi, mi trovavo in navigazione in un canale vicino a Santa Maria Formosa, quando improvvisamente mi sono accorto che l'acqua si è fermata. È andata in morto, tutto di un colpo. Sono rimasto sorpreso, ma al momento non ci ho dato molta importanza. E l'acqua è rimasta come bloccata, sospesa per alcune ore. Sono tornato allo stazio parlandone anche con le due clienti, ma senza immaginare il motivo. Poi, ancora in modo repentino, il crescente è ritornato dal ponte dei Sospiri con molta forza, abbiamo visto il livello dell'acqua alzarsi in fretta, quasi a recuperare il tempo perduto».

È l'esperienza di Giacomo, gondoliere allo stazio del canale della Canonica, dietro la Basilica di San Marco, che ieri per la prima volta ha assistito agli effetti della separazione tra mare e laguna dovuta al sollevamento contemporaneo di tutte le paratoie di tutte le bocche di porto.

Il gondoliere è stato intercettato casualmente da Giovanni Cecconi, ingegnere già responsabile della control room del Mose, che oggi si occupa di seminari divulgativi per la cittadinanza, e ha trovato la risposta ai propri dubbi.

Si tratta di una testimonianza importante, per capire gli effetti della marea in centro storico in relazione alle movimentazioni del Mose alle bocche di porto.

«Domani analizzeremo le curve dell'ufficio mareografico del Comune» dice Cecconi, che ieri ha assistito all'evento alla bocca di Porto di Malamocco, su una motonave Actv noleggiata per l'occasione per portare i dipendenti del Provveditorato alle Opere pubbliche e del Consorzio ad assistere all'evento.

«Sarà interessante capire quale è stato l'effetto dei sollevamenti, perché si evidenzierà un'anomalia nella curva di marea mai osservata prima d'ora che dovrà essere analizzata secondo modelli matematici appositi».

In effetti si tratta di dati molto importanti, che daranno delle informazioni utili per capire quale sarà il momento giusto per azionare le barriere in caso di acqua alta.

«Siamo partiti da una situazione di marea di più 20 centimetri misurata alla Punta della Salute. Fuori dalle bocche di porto l'acqua è cresciuta fino a più 60. Quindi è stato trattenuto un dislivello di circa quaranta centimetri. Che dopo alcune ore sono stati rilasciati. Quello che è certo è che il sistema di dighe mobili ha funzionato, si è trattato di un test importante perché darà modo di analizzare gli effetti in città. Sia in fase di sollevamento che nel successivo abbattimento. Soprattutto in questo, perché si dovrà prevedere come rientra l'acqua dopo essere stata bloccata alle porte della laguna».

