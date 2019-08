IL FENOMENO VENEZIA Sono la nuova frontiera del turismo veneziano (e non solo).

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FENOMENOVENEZIA Sono la nuova frontiera del turismo veneziano (e non solo). Pulsantiere con aperture a codice continuano a spuntare agli ingressi delle case dove i turisti vengono a trascorrere il loro tempo. Ormai sono il segno distintivo di un alloggio turistico. Servono a chiudere al loro interno le chiavi oppure a far scattare la serratura in automatico. Basta un codice, la scatola si apre, e il turista può prender possesso dell'appartamento senza passare per il check-in. Con buona pace per quelle figure professionali che erano pagate...