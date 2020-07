IL FENOMENO

VENEZIA Diversi i contesti, identico il copione che tanto assomiglia ad un'arena: al centro una rissa, un pestaggio violento. Tutt'attorno occhi che guardano e mani intente ad immortalare ciò che sta avvenendo con il proprio smartphone. Per conservarlo o consegnarlo alla rete e farlo diventare virale. Fine. Era successo nell'aprile 2019 a Rialto, con il bruto pestaggio di sei trentenni da parte della baby gang veneziana. È capitato ancora una settimana fa, all'esterno di un bar non distante da piazza Milano, a Jesolo.

«Triste segno dei tempi», lo chiamano all'unisono il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto e il questore lagunare Maurizio Masciopinto.

«NESSUNO DENUNCIA»

Vittorio Zappalorto, prefetto di Venezia, ci va giù duro e contestualizza, non fermandosi solo ai ragazzi: «È un tratto della cultura dei nostri tempi, un vero segno dei tempi: ci stiamo imbarbarendo, anziché denunciare ciò che non va riprendiamo. Lo stesso discorso vale anche per gli imprenditori che si rivolgono agli usurai o alla mafia e poi nemmeno si costituiscono parte civile nel processo. Quello delle riprese è un atteggiamento, una subcultura urbana che imperversa in tutte le città: è un portato dei social».

L'attenzione del prefetto si sposta poi sui protagonisti dei pestaggi, «persone che nella dinamica del branco si trasformano. Presi singolarmente - fa notare Zappalorto - sono persone timide, magari hanno anche paura di guardare la telecamere e se non hanno il telefonino, sono pesci fuor d'acqua. Quando sono in più, cambiano».

A fargli eco il questore Maurizio Masciopinto: «Siamo una generazione di youtuber, è questione di un'epoca, oggi si vive con la cultura di internet - ammette - Prendiamo ad esempio Wikipedia: non si sa una cosa, la si guarda sul web, si pensa di impararla e questo lo si confonde con la cultura. La stessa cosa avviene con i fatti illegali: si ritiene che la cosa migliore sia filmarli, invece di avvertire le forze dell'ordine. Basti vedere i filmati che giravano sui social ai tempi del blocco totale, quando si riprendevano le persone che violavano le restrizioni. Probabilmente c'è chi pensa di farci anche un lavoro, oggi c'è questa mania di fissare con le riprese del telefonino i fatti che accadono. Nessuno interviene e tutti fanno i film: è un approccio mentale, come se la cristallizzazione dell'immagine fosse la prova. Instagram - conclude il questore - è il racconto della vita fatto a storie: quale cosa migliore riprendere la storia di un pestaggio».

«UNA STORIA DELICATA»

«È grave - dice il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia che di fronte a quella scena delle persone non abbiano fatto nulla, se non guardato quanto stava accadendo. Tuttavia non voglio dare altri giudizi, quella accaduta è una storia delicata: immagino che di fronte a una simile aggressione in molti abbiano avuto paura. Intervenire non era facile ed è altrettanto immaginabile che le persone presenti in zona abbiano temuto per la propria incolumità». Il sindaco Zoggia si è detto soddisfatto dell'esito del weekend. «I controlli hanno funzionato, non ci sono state criticità e i nostri agenti hanno sanzionato i locali che non rispettavano le regole. Uno è stato sorpreso a vendere alcolici ai minorenni, nei confronti di questo locale stiamo valutando altri provvedimenti, compresa la chiusura anticipata. Serve la collaborazione da parte di tutti, non faremo sconti a nessuno». Controlli che dureranno «Fino a quando servirà conclude il sindaco occorre un atto di responsabilità, a Jesolo si viene per divertirsi e non per sballare o creare problemi. Se necessario andremo avanti anche fino al termine della stagione. La nostra città non è un far west».

