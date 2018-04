CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FENOMENOVENEZIA Cina sempre più vicina. Anzi sempre più dentro casa. Alla conquista senza limite di osterie, negozi, attività storiche che sempre più gestori veneziani cedono di fronte ad offerte economiche invitanti. Dopo un periodo in cui la conquista del popolo dagli occhi a mandorla sembrava essersi spostata su negozi da trasformare in rivendite di borse e mascherine per cellulari, il soldo cinese è tornato pesantemente a venire utilizzato per rilevare attività come i bar e osterie, soprattutto locali tipici con all'interno...