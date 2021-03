IL FENOMENO

VENEZIA (c.fra.) Dopo il banco e l'asporto, il supermercato è la ciliegina dove chiudere l'itinerario alcolico del weekend veneziano. Lo confermano le innumerevoli bottiglie vuote che straripano dai cestini l'indomani mattina. Lo ribadisce chi smonta il turno la sera al minimarket, trovandosi a passare in cassa alcolici ad appena maggiorenni o, peggio ancora, lo raccontano le scene di ubriachezza da bicchiere della staffa o colpo di grazia - che tappezzano le calli del centro, direzione stazione dei treni, tra le sei e le otto della sera. «Dopo l'orario di chiusura dei bar, intorno alle sei e mezza e soltanto dal venerdì alla domenica, birre e bottiglie di vino vanno via in maniera più consistente nota un dipendente della Coop di Rialto Alle volte anche qualche super alcolico ma meno spesso. Qui siamo molto vicini allErbaria dunque più facilmente raggiungibili anche da chi conosce meno la città».

LA SPESA

La stessa tendenza però la confermano anche una cassiera del supermercato in Strada Nuova e un altro a Santa Margherita. Per i più giovani si tratterebbe quindi di accompagnare con un ultimo brindisi il paio d'ore che separa il coprifuoco dei locali dall'ora di cena. Peccato che spesso, considerati i fine settimana dell'ultimo mese, questo metodo abbia comportato situazioni spiacevoli a spasso per Venezia. «Con i più giovani e già arzilli dal primo pomeriggio mettiamo subito le mani avanti chiarisce un dipendente di Ri GU sas ai piedi del ponte di Rialto avvertiamo di lavorare con i tavoli e con una clientela più adulta. Non vogliamo avere problemi con questi giovani ubriachi alle cinque che poi entrano e fanno casino con il rischio che scatti una rissa. Ci vogliono più controlli però prosegue il barista - molti locali più defilati continuano a lavorare anche dopo le sei ma quello che è davvero inammissibile è che i bagni pubblici chiudano quando dovrebbero rimanere aperti e gratuitamente dalle 18 alle 22».

Molti cominciano ad alzare il gomito fin dalla mattina. «Giovani o meno giovani ma anche famiglie racconta una dipendente di Frulalà apriamo alle undici e ci capita normalmente di servire da bere alcolici già a quell'ora. La clientela però non ha mai dato problemi». Più cauta e titubante è invece la testimonianza della titolare di Soft bread, alimentari in rio terà Lista di Spagna. «Noi personalmente stiamo lavorando poco avendo il supermercato a pochi passi dal negozio. Ma quando esco la sera mi piange il cuore a vedere questi ragazzi spolpi e accasciati a terra per come si sono ridotti bevendo. L'ultimo gruppo che ho incrociato era di Chioggia e poco ci è mancato perché portassi uno di loro in bottega per provare a rimetterlo in sesto tanto ero preoccupata confessa la signora se le cose stanno così ho già detto a mio marito che chiuderò un po' prima».

NEI LOCALI

E così succede che se da una parte i locali chiudono alle 18, rispettano l'orario, dall'altra approvigionarsi di alcol non è difficile. Ieri, di pari passo con l'assalto alla città, anche i locali di Ormesini, Rialto, Santa Margherita erano pieni. Niente provvedimenti di limitaione agli accessi, però: l'ordinanza del week end, che cosente di chiudere le calli di accesso ai luoghi affollati, non è scattata. Nè a sera si sono registrate sanzioni. Un esempio? A Santa Margherita alle 17.30 i bar sono pieni con i clienti tutti seduti rigorosamente ai tavolini, nel rispetto delle norme anti Covid-19. Poco prima delle 18 i baristi iniziano a tirare su i plateatici. Nel frattempo i clienti, per lo più famiglie e giovani, si dirigono verso Piazzale Roma e Ferrovia. Dopo una quindicina di minuti si contano in campo una cinquantina di teste, sono per lo più ragazzi e giovani. Sono in piccoli gruppi, amici che parlano in tranquillità, con volto scoperto solo per fumarsi una sigaretta elettronica. C'è però chi ha appetito ed inizia a mettersi in fila per acquistare un trancio di pizza. Alcune ragazze si siedono sopra la vera da pozzo per consumare il proprio trancio guardando un tramonto che ormai è scomparso dietro il campanile dei Carmini. Poco distante da loro un gruppo di giovani, tutti molto alti, camminano tenendo in mano delle bottiglie di birra. Gli adolescenti lasciano invece frettolosamente il campo per dirigersi verso l'Accademia.

(ha collaborato

Federica Repetto)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

