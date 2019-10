CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FENOMENOVENEZIA Beccarli in flagrante è difficile, praticamente impossibile. Eppure loro sono lì, impassibili, a presidiare il territorio probabilmente offrendo la droga nascosta chissà dove. Campo Santa Margherita non è più tornato ai momenti difficili di circa due anni fa, quando residenti e commercianti si erano uniti in un fronte comune per arginare lo strapotere della droga. Ma il problema dell'offerta di sostanze stupefacenti sta tornando. È sufficiente recarsi in campo dopo le 22.30, fare due passi verso San Pantalon e si...