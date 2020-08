IL FENOMENO

VENEZIA Anche il re del Tronchetto è in crisi. Otello Novello, detto il Cocco cinese, ha messo tutti i 50 e passa dipendenti in cassa integrazione a fine febbraio ed ha chiuso a doppia mandata i suoi quasi 20 lancioni da granturismo. Del resto ormai il turismo ha subito una pesante mazzata dalla quale sta cercando di riprendersi solo ora, secondo quanto spiega l'Sva (ne ruferiamo a pagina II). Il Covid tra marzo e agosto ha affossato turismo organizzato dalle agenzie di viaggio, che muovevano i pullman stracarichi, e quello ricco che andava ad affollare gli alberghi a 4 e 5 stelle e che facevano la gara a spendere centinaia di migliaia di euro a Murano.

AFFARI SALTATI

E se è andato in crisi il Tronchetto, un posto dove per anni si è lavorato quasi esclusivamente in nero, allora vuol dire che Venezia ha sofferto e molto. Basti pensare che il Tronchetto da solo fino all'anno scorso lavorava tra i 3 e i 5 milioni di turisti all'anno, che lasciavano nelle casse dei proprietari dei lancioni una cifra vicina ai 100 milioni di euro, la stragrande maggioranza esentasse. Oggi dal Tronchetto si muove mezzo lancione la mattina, quando va bene con una quarantina di persone, a farla grande. E sembra sul serio di essere tornati indietro di trent'anni. Spariti gli eserciti di cinesi e coreani, di americani e spagnoli, i batidori sono costretti, come una vita fa, a contendersi i pochi turisti austriaci e olandesi, tedeschi e soprattutto italiani che arrivano in auto al Tronchetto e che al massimo in città restano per una giornata intera, più spesso però per mezza giornata. E con i soldi contati in tasca.

LA SITUAZIONE

Ecco perché per capire che cosa è successo a Venezia nel settore del turismo di massa, cinque mesi dopo l'inizio della pandemia, non c'è posto migliore del Tronchetto, il tritacarne che fino a 6 mesi fa alimentava la macchina delle 30 milioni di presenze all'anno e che adesso semplicemente è vuoto. Desolatamente vuoto. E c'è solo da capire se abbia ragione chi comunque tiene aperto il bar e fa il pieno di gasolio al taxi o al lancione, sperando in un miracolo improvviso, o chi affigge sulla porta il cartello che recita: Chiuso per ferie dal 2-2-2020 al 2-2-2021. Si tratta del ristorante cinese Mare d'oro che fino all'altro giorno era sempre pieno nonostante sia grande come un hangar e che da febbraio accumula polvere, deciso a farne incetta fino al prossimo anno. E par di capire che i cinesi, che sono stai i primi a chiudere, saranno con ogni evidenza anche gli ultimi ad aprire. Loro contano sul prossimo carnevale di Venezia, forse, o sulla prossima Pasqua, più probabilmente come tutti sulla prossima estate.

E intanto? Intanto per ora non lavora più nessuno. Chiusi i chioschi della casbah che sono stati spostati vicino al people mover, a casa tutti i bengalesi che prima lavoravano 24 ore su 24 a contendersi i turisti a colpi di souvenir made in Miseria. Ormeggiati tutti i lancioni che si cullano pigramente attraccati al molo dove ad agosto dello scorso anno semplicemente si faceva fatica a camminare.

INTROMETTITORI A CASA

E a casa anche tutti gli intromettitori, abusivi o meno, che prima facevano la spola incessantemente tra la zona di parcheggio dei pullman e gli imbarcaderi. Adesso è deserto puro. Del resto se il re del Tronchetto ovvero l'uomo in odor di malavita organizzata prima e di mafia poi, che da mezzo secolo governa sul turismo organizzato a Venezia e al quale bisogna però anche riconoscere il fiuto del grande imprenditore - ha mollato tutto e dalla sera alla mattina, allora vuol dire che la crisi è proprio profonda. Non che Otello Novello sia in miseria, per carità, ma ultimamente dà la sensazione di voler tirare i remi in barca una volta per tutte, magari vendendo le due aziende che, anche se di diritto sono ormai della figlia, di fatto sono sue. E qualcuno già si preoccupa perché se il Cocco vende vuol dire che è meglio non investire più sul Tronchetto, che è arrivato al periodo massimo di sviluppo.

L'ALTRO VERSANTE

E magari val la pena di mettere due soldi invece su Punta Sabbioni dove continua a crescere il turismo dei lancioni, proprio a discapito del Tronchetto. E a Punta Sabbioni infatti già sono in rotta di collisione tre anime del Granturismo, quella storica, quella legata al Tronchetto che aveva messo mezzo piede a Punta Sabbioni già una decina di anni fa e l'anima albanese. Perché, fino all'arrivo del coronavirus c'era spazio per tutti e tre, ma adesso la concorrenza si è fatta più spietata e infatti un baracchino per la vendita dei biglietti ha già preso fuoco, da solo. Par di tornare indietro nel tempo quando anche al Tronchetto, prima che tutti capissero chi comandava, i lancioni e i taxi improvvisamente di notte prendevano fuoco e da soli andavano alla deriva.

