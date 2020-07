IL FENOMENO

TREVISO L'abuso di sostanze stupefacenti tra i giovanissimi, anche minori, da anni si conferma una costante nella Marca, in linea con il trend che del Veneto e del territorio nazionale. E se anche il fatto che l'età media del primo incontro con le droghe si assesti attorno ai 14 anni non è una novità, a sconvolgere il panorama negli ultimi mesi è stato il Coronavirus.

I DATI

Il Servizio Dipendenze Ser.D. trevigiano, da sempre impegnato non solo nel trattamento ma anche nella prevenzione dell'abuso di sostanze, ha registrato tra marzo e maggio il forte impatto del virus sui consumatori. Il lockdown ha reso molto più difficile l'approvvigionamento e il contatto tra cliente e spacciatore, ma ciò non significa necessariamente che della droga i giovanissimi abbiano fatto un uso minore. All'opposto, da un lato sono stati maggiormente sfruttati canali pericolosissimi come il deep web, la rete internet nascosta dove si trova in commercio ogni sorta di articoli illegali. Dall'altro, la chiusura delle scuole e l'assenza in luoghi pubblici dei giovani ha taglieggiato pesantemente le segnalazioni che istituti e autorità fanno di norma pervenire al servizio sanitario. «Da marzo abbiamo avuto un sensibile calo dei nuovi accessi spiega il direttore del SerD, Eva D'Incecco perché di fatto si sono interrotte le segnalazioni dagli istituti e dalla prefettura in riferimento ai giovanissimi che fanno uso di sostanze, ma anche dalle famiglie ci sono stati meno contatti. La fascia sotto i vent'anni è quella che ha subito il calo più drastico negli accessi. Ora la situazione sta tornando ai livelli pre Covid, ma non possiamo escludere che nei prossimi mesi si abbia un contraccolpo più marcato». Normalmente il dipartimento prende in carico tra 40 e 50 pazienti al mese, passati a 38 a marzo e a 15 in aprile con la prima profonda inversione di tendenza dopo un costante incremento negli ultimi quattro anni. «Un dato positivo è il fatto che la fascia sotto i vent'anni risponde bene alle proposte riabilitative e molti portano a termine i trattamenti anche grazie al supporto delle famiglie, delle strutture specializzate e dell'opera di prevenzione» aggiunge D'Incecco. Gli stupefacenti più utilizzati dai giovanissimi sono i cannabinoidi, seguiti dalle droghe sintetiche e, in misura molto minore, da cocaina ed eroina. Sostanze sintetiche pericolosissime trovano invece diffusione grazie alla rete, come sottolineato nell'ultima giornata mondiale contro l'abuso di droga e il narcotraffico tenutasi il 26 giugno.

Sds

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA