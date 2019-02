CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FENOMENOMESTRE Padri e figli in manette. Siamo alla seconda generazione di camorristi, ormai, segno evidente che non si può più parlare di infiltrazioni della criminalità organizzata proveniente dal Sud, ma di un vero e proprio radicamento. Eraclea - ma anche San Donà di Piave e Caorle - sono a tutti gli effetti succursali di camorra in terra veneta. Vuol dire che le mafie sono parte integrante della vita delle comunità venete dal momento che sponsorizzano sagre paesane e squadre di calcio, vanno allo stadio con i politici del posto e...