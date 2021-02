IL FENOMENO

MESTRE Non è successo per caso. E nemmeno per caso è successo in Riviera XX Settembre, arteria principale della movida di terraferma ma anche nuovo snodo di quel fenomeno che sono le baby gang venenzian-mestrine capaci di tenere sotto scacco un territorio intero. Che Riviera XX Settembre fosse il nuovo fulcro di giovani ragazzi violenti era un sentimento sottopelle uscito allo scoperto con l'ultimo pestaggio di lunedì sera. Tra i vari ragazzi identificati dagli agenti della polizia locale l'altra sera, c'erano due componenti della baby gang veneziana e alcuni giovani con un pedigree criminale già nutrito a cospetto di un'età da sbarbati

«Nella zona - ha commentato ieri il comandante della polizia locale di Venezia, Marco Agostini - gravitano giovani e giovanissimi già noti alle forze dell'ordine. In Riviera XX Settembre sono arrivati quei gruppi di ragazzi che prima passavano il tempo alla colonna della Sortita o attorno all'M9: adesso si sono spostati qui». A favorirli anche il luogo poco illuminato, pieno di panchine e muretti dove poter ritrovarsi senza dare troppo nell'occhio e in qualche modo stare lontano dai controlli.

«Non c'è solo Riviera XX Settembre ma vanno controllate anche corso del Popolo e piazza Barche a Mestre, a Venezia la fondamenta degli Ormesini, campo Santa Margherita e campo Bella Vienna - commenta Silvana Tosi, assessore alla Sicurezza del Comune di Venezia -. Quanto successo a Mestre è stato terribile, c'è bisogno di tutelare i minori prima che sia troppo tardi, attraverso aiuti alle famiglie e sostegno scolastico. Ho chiesto - continua l'assessore alla Sicurezza - di parlare con il presidente del tribunale dei Minori e con il procuratore generale dei Minori per chiedere a loro quali siano i provvedimenti che intendono attuare»

Per Tosi il discorso è generale e tocca l'intero territorio del comune. «Abbiamo il dovere di aumentare il senso di sicurezza che ora, purtroppo, non c'è. Basta vedere cosa succede in via Piave, in via Cappuccina, in corso del Popolo. C'è bisogno - prosegue - di potenziare l'illuminazione e la videosorveglianza. Il pattugliamento non basta ed è necessaria una coesione delle forze dell'ordine».

E oltre alla violenza, c'è anche da fare i conti con una zona gialla che tanti hanno tradotto in un liberi tutti: «Ci vogliono tanti agenti a Venezia soprattutto per il prossimo weekend, noi siamo qui per tutelare la sicurezza anche sanitaria che è indispensabile: è stato un disastro sabato sera agli Ormesini e anche in Riviera XX Settembre, dobbiamo essere lì presenti. Faremo un piano con l'assessore al Commercio e lo presenteremo al sindaco ma io voglio le segnalazioni da parte dei cittadini perché serve una sicurezza partecipata». Tra le proposte anche quella di attuare a Venezia il patto vigente tra Italia e Romania per far scontare in patria la pena a chi commette reati all'estero.

