IL FATTOVENEZIA Avevano incontrato quei tre gondolieri durante il giorno. Modi spigliati e fare intraprendente, alle due sorelle canadesi erano piaciuti e avevano accettato così di passare la serata insieme a loro: quale modo migliore di godersi Venezia, in fin dei conti, di un tour serale per i canali della città? In barca, però, non in gondola. Un open di cinque metri che, lanciato in laguna a gran velocità, è finito contro una briccola. Una delle due ragazze, per il contraccolpo, vi è finita contro con il viso ed ha rischiato grosso,...