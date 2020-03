MARTELLAGO «Anche se sto ancora lottando, la terapia sta funzionando e sto riacquistando serenità. Non sono caduto, mi sono solo sdraiato». Così sulla sua pagina Facebook il farmacista di Martellago contagiato dal coronavirus - l'unico degli otto residenti positivi a trovarsi in ospedale, a Mirano - ha voluto rassicurare sulle sue condizioni, «in questo momento difficile anche per l'azienda» (la farmacia è chiusa). Un messaggio anche per smentire «chi mette in giro voi false diffondendo allarmismo»: era stato dato per grave in terapia intensiva. Commosso per un cartello, Un abbraccio, andrà tutto bene, affisso sul suo esercizio, il farmacista ringrazia tutti per la vicinanza: ha ricevuto oltre 200 post di incoraggiamento e auguri di pronta guarigione. La sua positività, mercoledì, aveva destato il panico in tanti clienti, in un Comune che conta già dieci casi positivi: è girata anche la falsa notizia di un medico di base contagiato, in realtà solo in quarantena per aver visitato un paziente positivo. Tanto che il sindaco Andrea Saccarola ha lanciato un appello a non diffondere sui social notizie false, oltre a quello di evitare assembramenti nei parchi, Laghetti in primis, dove giovedì i carabinieri avevano denunciato 4 persone (finora le denunce sono 16). Invito accolto: ieri al parco di gente non ne è passata molta. (n.der.)

