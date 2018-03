CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FAR WEST DEL TURISMOVENEZIA Se ogni struttura ricettiva può essere rappresentata da un puntino sulla mappa, Venezia è letteralmente ricoperta da un mosaico giallo, rosso, blu e verde. Un'occhiata al servizio Geo imposta di soggiorno reperibile sulla pagina web del Comune farebbe bene a tutti, per vedere quale trasformazione ha subito e sta subendo la nostra città. Non c'è una parte del pesce che ne sia immune, non ci sono più luoghi immuni. Ovunque c'è un alberghetto, un appartamento per turisti, un bed & breakfast (per lo più...