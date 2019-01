Il fantasma dell'A27 alla sbarra: incastrato dalla riprese del Telepass

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROCESSOBELLUNO Tra l'estate 2014 e aprile 2015 avrebbe fatto 85 viaggi senza mai pagare il biglietto in autostrada: il conto salato è di 4700 euro e di questo deve rispondere in Tribunale a Belluno. Il fantasma dell'autostrada è Marco Giovannini, 47enne di Massa Lombarda in provincia di Ravenna che è alla sbarra per truffa e insolvenza fraudolenta. Ieri sono stati sentiti in aula, di fronte al giudice Domenico Riposati, con il pm Maria Luisa Pesco, diversi testimoni. Lui ovviamente non c'era. Era presente invece Andrea Angelozzi,...