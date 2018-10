Il fabbro conosciuto da tutti: «Mancherà al nostro paese»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VITTIMAFRATTA POLESINE Ha destato molta tristezza la morte di Paolino Furini, molto conosciuto a Fratta e come lui tutta la sua famiglia, sin dagli anni Cinquanta del secolo scorso.Anche se era in pensione da diverso tempo, Furini era sempre disponibile con tutti, nell'aiutare ad aggiustare qualsiasi tipo di cosa. Tant'è che in città veniva chiamato Paolino il tuttofare. «La famiglia non era originaria di Fratta, ma di Occhiobello e Stienta - racconta Alvaro Stecca, memoria storica del paese - mi ricordo di suo papà Ferruccio, che...