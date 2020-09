IL DUELLO

VENEZIA Ugo Bergamo all'attacco di Brugnaro. L'ex sindaco, candidato nella lista Venezia è tua a sostegno di Pier Paolo Baretta, prende di mira il giornale che viene distribuito in questi giorni sul territorio comunale da parte della compagine che sostiene la ricandidatura del primo cittadino uscente.

«Sta giungendo in queste ore nelle case dei veneziani - riassume l'avvocato, che ha guidato il Comune agli inizi degli anni Novanta e ne è stato anche assessore - un giornale del sindaco Brugnaro in cui, per invitarli a riconfermarlo alla guida di Venezia, viene rappresentata una città che, grazie alla sua opera nei cinque anni appena trascorsi, sarebbe quanto di meglio si possa immaginare, e che sarebbe una vera miopia se non addirittura una colpa non riaffidare alla sua guida per consentirgli di completare quell'azione di rilancio che, da condottiero decisionista sicuro di sé e con la ricetta sempre pronta per qualsiasi problema, pensa di essere solo lui in grado di garantire, senza il bisogno di confrontarsi mai con nessuno e anzi scaricando sugli altri ogni colpa di quello che non va».

Bergamo parla di «un giornale-spot» che assomiglia a un «accattivante rotocalco pubblicitario» e a «un luccicante spot televisivo». E prosegue: «La fantasia di chi l'ha ideato e confezionato si è sbizzarrita nel presentare una città e una comunità tutta in positivo, in cui brillano le azioni e le opere realizzate dal sindaco-conducator, rivendicando nella sua compiaciuta autocelebrazione anche molte opere realizzate da altri e di cui non porta alcun merito».

EREDITA' DI FINE MANDATO

Inutile dire che Bergamo non la pensi affatto così: «Peccato che la realtà che Brugnaro ci lascia in eredità al termine del suo mandato sia ben diversa da quella che vorrebbe far credere il suo giornale-spot. Purtroppo Venezia e Mestre sono ancora città insicure, con trasporti carenti, con un esodo incessante di abitanti e di attività economiche, con un turismo ingestito e senza adeguati servizi alla persona, sia per i giovani che per gli anziani in particolare. Il giudizio negativo di Venezia è Tua su Brugnaro sindaco è noto da tempo, come da tempo sono noti i nostri dieci punti programmatici per la Città e il Comune che la nostra lista ha portato in dote sotto la guida del candidato sindaco Pier Paolo Baretta».

L'ex primo cittadino è convinto che non ci sia bisogno di un «uomo solo al comando». «Mai come ora - sostiene Bergamo - Venezia ha bisogno di affrontare i suoi problemi con realismo e con la piena collaborazione di tutte le sue forze vive e vitali. I veneziani e i mestrini non si faranno certo illudere da chi vuole fargli credere di trovarsi in una città ben diversa da quella che conoscono e che vivono ogni giorno».

