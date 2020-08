Il duello Brugnaro-Baretta, ma non solo. Sono nove i candidati alla guida del Comune di Venezia alle elezioni del 20 e 21 settembre prossimo. Un voto polarizzato sul confronto fra il centrodestra del sindaco uscente e la coalizione di centrosinistra del sottosegretario al Mef, nel quale potrebbero avere un ruolo determinante i voti che otterranno gli altri sette aspiranti sindaci. Ma l'anomala campagna elettorale estiva, che ha costretto candidati e funzionari di partito a rinunciare alle ferie per portare liste e simboli in tempo utile, riguarda anche altri cinque Comuni. A Portogruaro (dove come a Venezia si vota con il doppio turno) il sindaco uscente Maria Teresa Senatore dovrà vedersela con il centrosinistra ma anche con il fuoco amico di una parte significativa del centrodestra, mentre a Eraclea si vota per voltare pagina dopo l'inchiesta sul ruolo della camorra nel Comune. Gli altri municipi al voto sono Dolo, Cavallino Treporti e Torre di Mosto, dove gli elettori dovranno scegliere solo fra due liste in corsa. Da rilevare che solo a Venezia si presenta la lista del Movimento 5 Stelle, che cinque anni fa fu determinante anche nei Comuni più piccoli. Nel complesso gli aspiranti sindaci in corsa sono 25, 47 le liste con quasi 1.400 candidati.

Da pagina VII a pagina XV

© RIPRODUZIONE RISERVATA