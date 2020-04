IL DRAMMA

VITTORIO VENETO Ha lottato per oltre un mese contro il Covid-19 ma alla fine Giovanni Bolzan non ce l'ha fatta. Nel breve volgere di poche settimane è il terzo dirigente del calcio femminile Permac Vittorio Veneto che ci lascia. Il 55enne di Cordignano, rappresentante di lavorazione speciali edili presso l'azienda Pes di Santa Lucia di Piave, crea un ulteriore vuoto che si aggiunge a quelli lasciati dal patron del sodalizio rossoblù, Giuseppe Casagrande, e dal dirigente Dino Marcuzzo. Bolzan era entrato nelle fila del calcio femminile Vittorio Veneto otto anni fa, spinto dal forte legame di amicizia con Sergio Fattorel, figlio di Franco il baffo, allora da poco scomparso, e della presidentessa Patrizia Ferro. I galloni di direttore generale si erano sposati a meraviglia con Bolzan che aveva dimostrato fin da subito un amore incondizionato per il calcio in gonnella: fortissimo è sempre stato il suo legame con tutte le ragazze che hanno indossato la casacca rossoblù.

LA PAURA

Poco prima del lockdown generale aveva confidato proprio a Sergio Fattorel la sua paura per questo male sconosciuto e che di lì a poco avrebbe comunicato all'azienda dove lavorava il suo desiderio di prendersi un periodo di ferie per starne il più lontano possibile. Pochi giorni dopo i primi sintomi e quel tampone risultato positivo. Bolzan è stato ricoverato a Oderzo il 22 marzo scorso e il suo quadro clinico è parso da subito grave. Qualche alto e basso e la scorza dura del dirigente vittoriese (sempre sedato e intubato) facevano comunque sperare prima del trasferimento al Ca' Foncello di Treviso. Una settimana fa l'aggravarsi delle sue condizioni, e ieri all'ora di pranzo il decesso che ha lasciato nello sconforto totale tutti coloro che lo conoscevano. A causa delle note restrizioni sui riti funebri, Giovanni Bolzan riceverà un saluto anonimo ma la società di calcio di cui era un pilastro organizzerà senz'altro un degno ricordo quando tutto sarà terminato.

IL RICORDO

L'ambiente rossoblù è inevitabilmente falcidiato dopo la scomparsa di tre persone che ne componevano l'ossatura. Nel sito ufficiale della squadra la foto di Bolzan, come sempre sorridente, e un messaggio accorato delle sue tose. «Joe (come veniva chiamato da tutti, ndr) lascia un vuoto profondo nella nostra società alla quale si era unito mettendo in campo sempre enorme passione e dedizione. Nel suo percorso con i colori del calcio femminile Permac Vittorio Veneto, ha contribuito in modo significativo a dare valore al calcio femminile, portando la sua esperienza e la sua professionalità al servizio dei colori rossoblù e tifando in modo appassionato per le sue tose, sempre e comunque. Che fossero le grandi vittorie o le peggiori sconfitte, lui c'è sempre stato. La società tutta si stringe in un grande e unico abbraccio per ricordare Joe e far sentire la sua vicinanza alla famiglia Bolzan in questo momento così difficile».

LE VITTIME

Il 22 marzo se n'era andato a 66 anni Giuseppe Casagrande, titolare della Permac di Scomigo e patron da 29 anni della squadra che milita in serie B ma con un passato in serie A. Nato e cresciuto a Vittorio Veneto, Casagrande prima di avviare la Permac aveva lavorato, da giovane, come cameriere e poi era emigrato in Germania con il fratello. Quindi il rientro in Italia e l'avvio dell'azienda che ha sede nella zona industriale di Scomigo. Parallelamente il suo grande impegno a sostegno dello sport locale. La scorsa estate le prime avvisaglie del, poi le cure, i ricoveri, la voglia di vincere la malattia e di riprendere le redini della sua vita. Ma un mese fa il suo cuore ha smesso di battere. Il 27 marzo è stato invece ucciso dal Covid-19, a 63 anni, Dino Marcuzzo, consigliere e dirigente della Permac. Era stato ricoverato in ospedale per altre patologie, poi il coronavirus ne ha aggravato le condizioni portandolo al decesso. L'avventura nelle fila della Permac di Marcuzzo, camionista nella vita, è iniziata per seguire la passione della figlia Andrea che ha giocato con le rossoblù per diversi anni. Negli ultimi 20, Dino aveva dato il suo contributo nell'organizzazione logistica, facendo l'autista dei pulmini, seguendo la biglietteria e tifando le tose dagli spalti durante ogni partita.

Massimiliano Marenco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

