CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DRAMMATRENTO La morte per malaria della piccola Sofia, 4 anni, è stata causata da un errore umano e c'è un'indagata, un'infermiera dell'ospedale di Trento. Si chiude così l'inchiesta sulla morte della piccola trentina, il 4 settembre 2017 agli Spedali civili di Brescia. Era stata trasferita là d'urgenza, dopo che la sua situazione clinica era precipitata. In quei giorni era ricoverata nella sua Trento per altre patologie e senza essere stata in Paesi dove la malaria è endemica. Prima di allora era infatti andata al mare in Veneto, a...