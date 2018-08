CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DRAMMAPADOVA «Non ce la faccio, sono disperata, lui non c'è più». La voce è spezzata e interrotta da violenti singhiozzi. Una disperazione che quasi non la fa respirare. Sono solo queste le poche parole che riesce a pronunciare, scossa da un pianto disperato, la compagna di Nicolae Toiu, il 49enne romeno che ha perso la vita in uno schianto frontale contro un camion lungo la Romea a Legnaro. Nicolae era da molti anni in Italia, regolarmente residente a Padova, alla Stanga, in via Don Giovanni Verità, un piaccola vietta chiusa a due...