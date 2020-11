IL DRAMMA

MONTEBELLUNA Con vari problemi di salute aveva convissuto, arrivando, lucido e attivo, alla bella età di 84 anni. Nulla, però, Lino Faganello ha potuto contro il covid, che se lo è portato via in pochi giorni, senza gli affetti più cari, senza le amicizie. Non prima di avergli permesso, però, di mandare, a chi gli stava a cuore, un selfie che lo immortala con maschera d'ossigeno in ospedale, dove è stato ricoverato domenica scorsa senza più uscirne. E chissà se, con quella foto, Lino Faganello ha voluto lasciare un messaggio speciale, un saluto, un addio.

«È vero che aveva altre patologie - dice la figlia Francesca - ma se non ci fosse stato il Covid sarebbe ancora qui. Invece è morto da solo, lontano da tutti, nello stesso modo in cui si vede in tv. E domattina (oggi, ndr) io e mia mamma non potremo neppure salutarlo, dato che siamo in quarantena». I funerali di Lino Faganello si svolgeranno infatti oggi alle 10 nella Chiesa di Guarda. L'uomo lascia la moglie Silvia, con la quale si apprestava a festeggiare i sessant'anni di matrimonio e una vita trascorsa assieme, le due figlie Michela e Francesca e quattro nipoti, per i quali è stato un nonno, un padre, un amico. Ma anche l'associazione Amici del cuore lo ricorda con stima e affetto, dato che per anni ne è stato un leader. E le parole a lui dedicate da Miranda Tiberio testimoniano un'affinità profonda. «Un ottimo lavoratore - dice - importantissimo per la comunità».

Lino, dopo aver lavorato per 45 anni nella birreria della Heineken, è andato in pensione. Ha poi avuto un infarto e in tale occasione ha conosciuto l'Associazione Amici del Cuore di Montebelluna, di cui è stato segretario dal 94 fino al 2008 svolgendo invece nei successivi tre anni il ruolo di revisore dei conti. Ha poi fondato con Orlando Dametto, Claudio Buziol, Riccardo Buchberger l'Associazione ASCM per lo sviluppo della cardiologia di Montebelluna, ma è stato anche uno dei fondatori della Federazione Triveneto Cuore, nata nel 2001, di cui è stato segretario per diverso tempo. Per gli amici del cuore ha fondato il giornalino Eventi che continua ancora ad esistere anche se bimestrale. Ma portano la sua firma anche svariate conferenze, Giornate del cuore, gite e viaggi per l'associazione. Un uomo dal cuore grande che resterà nel cuore. Nel privato come a livello sociale.

