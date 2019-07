«Il dramma della fune spezzata»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

JESOLO (g.b.) Ieri sera c'è stato l'incontro con il papà di Giorgia Diral, l'unica sopravvissuta nell'incidente di sabato notte in cui quattro ragazzi di 22 e 23 anni sono morti finendo con l'auto in un canale, a lato di via Adriatico. Un incontro privato, nel quale da una parte è stato rinnovato il grazie per l'aiuto fornito e dall'altra rinnovato il cordoglio. Lui è Luca Di Pietro, il giovane di Mestre che sabato notte si è attivato per agganciare l'auto incidentata alla sua con una corda. Un gesto disperato che purtroppo non è andato...