IL DRAMMA BELLUNO «Confermo che non è stata imprudenza. L'uscita del sindaco non ci è piaciuta molto. Loro hanno visto solo un cartello che vietava la balneazione in caso di mareggiata. Ed è chiaro che non erano lì per fare il bagno». Andrea Talamini, cognato di Mariangela Calligaro, la 55enne uccisa da un'onda anomala a Marina di Praia, rispedisce al mittente, ovvero al sindaco di Praiano, Giovanni Di Martino, l'accusa di un'imprudenza da parte dei quattro amici protagonisti della tragedia costata la vita, il 2 gennaio, alla nota...