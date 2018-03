Il dottor Avruscio: «Fare attenzione, può essere letale per i cardiopatici»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ESPERTOPADOVA «Il taser non è certo innocuo, è sempre un'arma da utilizzare con grande cautela. Non si può escludere che le scariche elettriche ripetute possano provocare seri danni ed essere letali in soggetti con cardiopatiem alterazioni del ritmo o nei portatori di pacemaker, oltre alle difficoltà respiratorie e ai traumi da caduta. Tanto è vero che per il suo utilizzo bisogna possedere il porto d'armi». A parlare è Giampiero Avruscio, angiologo, responsabile dell'Ampo, Associazione nazionale primari ospedalieri per l'Azienda...