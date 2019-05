Il Dossier Venezia, due anni di promesse e decisioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CRONISTORIAVENEZIA La messa in mora dell'Unesco a governo e amministrazione comunale di Venezia risale al 2017, quando la Commissione per la tutela del patrimonio dell'umanità aveva contestato di non aver messo a punto misure sufficienti per allontanare le grandi navi dal Bacino di San Marco, ma anche per tutelare la residenza ed evitare il sovraffollamento turistico. Il 24 gennaio dello stesso anno, il sindaco Luigi Brugnaro era andato in missione a Parigi, nell'ufficio Unesco, per incontrare il direttore generale Irina Bokova e...