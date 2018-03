CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DOSSIERROMA La parola d'ordine ufficiale è eliminazione. Ma in realtà in fatto di vitalizi le proposte concrete dei 5Stelle portano ad un taglio di una settantina di milioni (non miliardi) sui 220 stanziati per quest'anno. Le proposte sono due: ricalcolo con il sistema contributivo delle 2.600 rendite erogate prima della riforma del 2012 e passaggio all'Inps dei neoeletti (che il contributivo lo hanno già, appunto, dal 2012) con il risultato di alzare l'età pensionabile dei parlamentari attuali da 65 anni ai 67 anni previsti dal 2019...