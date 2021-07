Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL DOPO PARTITASAN DONÀ Settantenne aggredito in pieno centro dopo i festeggiamenti. Ha avuto uno strascico violento il post vittoria degli Azzurri, dopo che molti sandonatesi si sono riversati in piazza per fare festa. Un uomo è stato brutalmente aggredito da un trentenne: salvato dall'intervento di altri ragazzi, è poi dovuto ricorrere alle cure del Pronto soccorso. Sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri della locale compagnia, cui...