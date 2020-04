IL DOPO EMERGENZA

VENEZIA Nella fase 2 che pure gli ospedali dovranno attraversare dal 3 maggio in poi, la stella polare per l'Ulss 3 sarà Dolo.

Individuato in piena emergenza come Covid Hospital dalla Regione Veneto per il territorio del veneziano, ora rappresenterà il centro del secondo capitolo di quella che è la battaglia del secolo. «Va evidenziato - aveva detto nei giorni scorsi il direttore generale dell'Ulss Serenissima, Giuseppe Dal Ben - che gli ospedali individuati come centri Covid, rimarranno tali finché perdurerà questa emergenza. Per noi sarà Dolo». A buriana passata, l'ospedale potrà tornare a recitare il ruolo previsto dal Piano regionale, e anche su quest'aspetto Dal Ben ha più volte rassicurato.

LE TERAPIE INTENSIVE

All'ospedale di Dolo, nella prima linea veneziana della battaglia al coronavirus, avverranno i nuovi ricoveri per i casi di Terapia Intensiva. Durante l'emergenza i letti sono stati portati a 35 posti disponibili, dei quali (a ieri) solo 6 occupati.

Va chiarito: in questa riorganizzazione non ci saranno trasferimenti di pazienti da un nosocomio all'altro, ma il piano riguarderà soltanto i nuovi ricoveri di persone che presentano gravi complicazioni legate al contagio da Covid-19. È una decisione che permetterà agli altri ospedali di allentare la pressione, liberando letti e mettendoli a disposizione di altre esigenze sanitarie.

A beneficiarne in modo particolare sarà l'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove attualmente 8 letti della Rianimazione sono ospitati da persone positive al coronavirus. Mestre infatti riceverà in futuro sempre meno pazienti la cui situazione è grave soltanto per il Covid-19. All'Angelo, in qualità di ospedale hub del territorio, verranno ricoverati pazienti con coronavirus se presenteranno anche altre complicanze. Il motivo è legato proprio all'alta specializzazione del nosocomio mestrino che accanto alla Terapia Intensiva ordinaria, può vantare la Terapia Intensiva di Neurochirgia e di Cardiochirurgia: posti letto, questi, messi al servizio della battaglia al nemico invisibile per aumentare la potenza di fuoco a 101 letti per acuti e che pian piano potranno tornare al proprio servizio anche in caso di altre situazioni d'emergenza.

ALL'ANGELO

Si sta già avviando il ritorno a regime normale predisponendo i reparti in modo più funzionale, sistemando, ad esempio, Geriatria e Medicina nello stesso piano. Nelle prossime settimane cominceranno anche i cambiamenti necessari per rendere più funzionale la distribuzione dei reparti e dei servizi in funzione anche a nuove ristrutturazioni, come i lavori messi in cantiere per Ematologia.

Il tentativo di tornare alla normalità non prevede variazioni rispetto alle schede ospedaliere ma verrà tenuto conto dei posti letti in più che sono stati creati per affrontare al meglio l'emergenza del coronavirus. Il tutto, ovviamente, avverrà per gradi tenendo conto della disponibilità del personale e anche dell'uscita dalla fase di pandemia.

IL TERMOMETRO

Nei giorni scorsi è ripreso anche l'accesso ai Pronto soccorso anche per motivi non urgenti. La raccomandazione dell'Ulss 3 Serenissima è quella di rimanere lontani dagli ospedali il più possibile, anche in questa fase.

Per mettere tutto in sicurezza la stessa Ulss ha attivato i controlli temperature a chi accede ai presidi ospedalieri. Termoscanner per rilevare la temperatura che, fanno sapere i sindacati, non sarebbero ancora arrivati agli ospedali di Dolo e di Chioggia.

L'ISTAT E I DECESSI

Intanto l'Istat ha pubblicato i dati dei decessi avvenuti in 23 dei 44 comuni del veneziano tra l'1 marzo e il 4 aprile 2020, raffrontandoli con lo stesso periodo del 2019. Non c'è Venezia, come mancano Chioggia e Jesolo, ma si notano lo stesso dati significativi.

In 17 comuni c'è stato un aumento dei decessi: si va da un incremento del 225% di Strà (in quattro settimane si è arrivati ai 13 morti, rispetto ai 4 del 2019), del 200% a Gruaro (dove i morti sono passati da 2 a 6) e del 120% a Campagna Lupia (passata da 5 a 11 morti) al caso di Cinto Caomaggiore, dove c'è stato un decremento del 14,3%: erano7 un anno fa, sono diventati 6.

In mezzo una schiera di comuni con variazioni minori con San Donà, Mira, Portogruaro a fare la voce grossa.

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA