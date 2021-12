Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Le case di riposo si preparano alle festività di Natale in un clima ben diverso rispetto a quello dello scorso anno. Pur con misure di accesso ancora scrupolose per i visitatori, tra gli ospiti e gli operatori c'è più serenità. I vaccini, la quasi totalità dei pazienti è immunizzata, sta proteggendo dai contagi. Nelle scorse settimane il virus è entrato in diverse strutture ma l'arrivo della terza dose ha permesso di tirare ben presto...