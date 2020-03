IL DOLORE

PADOVA Salgono a due i decessi di pazienti padovani risultati positivi al Coronavirus. Ieri mattina è morto nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Padova Mansueto Miazzo, 68 anni, di Grantorto, malato oncologico che era stato ricoverato in isolamento in Pneumologia a Cittadella la notte tra lunedì e martedì scorso e trasportato in condizioni disperate nel capoluogo la mattina successiva. Nonostante le sue condizioni precarie e il sistema immunitario compromesso dal tumore a portarlo al decesso sarebbe stata una polmonite interstiziale causata dal Covid-19.

È la seconda vittima dopo Adriano Trevisan, il 77enne di Vo', padre dell'ex sindaco Vanessa Trevisan, deceduto la sera del 21 febbraio poco prima delle 23 a Schiavonia, primo in Italia ad essere ucciso dal virus.

IL PEGGIORAMENTO

Mansueto Miazzo, vedovo dal 2001 dell'amata Maristella, da cui ha avuto tre figlie e un figlio che gli hanno dato la gioia di diventare nonno, era malato di tumore ai polmoni ormai da due anni. Ma ad aggravare la situazione, fino a portarlo alla morte, è stato il Coronavirus. Miazzo si era sentito male nella notte tra lunedì e martedì, cos è stato portato in ambulanza in Pneumologia, all'ospedale di Cittadella, dove gli è stato eseguito il tampone, risultato positivo. Fin da subito, visti i sintomi, l'uomo era stato posto in isolamento. La mattina dopo, però, le sue condizioni sono peggiorate velocemente, tanto che i medici hanno preferito trasferirlo a Padova, a Malattie infettive. Qui è rimasto fino a ieri mattina, quando è spirato. Non è chiaro come l'uomo sia entrato in contatto con il Coronavirus.

Solo ed esclusivamente per motivi precauzionali - i controlli sono tutti negativi - i familiari sono stati invitati all'autoisolamento per due settimane. Grantorto piange una persona benvoluta da tutti. Figlio più anziano, dopo di lui Danilo, Rosalba e Luca. Mansueto si è sposato con Maristella Burraschini mancata nel 2001. Sono nate le figlie Susy, Ketty, Lara e il figlio Ivano. Una persona concreta Mansueto, capace di svolgere tanti lavori, per primo quello della terra. Coltivava ancora un suo piccolo appezzamento ed aveva degli animali. Dipendente della Castellan, conduceva prevalentemente gli scuolabus. A contatto con i giovanissimi del territorio ed anche per questo era conosciuto da molti. Amante anche del ballo, passione condivisa con alcuni amici.

Da sposato si era trasferito nella vicina Gazzo dove ha abitato per 25 anni. Poi dopo la perdita della moglie, è ritornato nel paese d'origine. Si spendeva per tanti, sempre pronto a dare un aiuto.

LA FAMIGLIA

«In punto di morte era preoccupato perché doveva fare un lavoro meccanico nel trattore del cognato e c'erano poi i campi da seguire - racconta la figlia Lara - Negli ultimi tempi purtroppo la malattia si era ripresentata più aggressiva. Aveva una bronchite poi è arrivato il virus. Ad ora non ci è possibile sapere se lo avesse già o se l'abbia preso girando. Aveva la patente, si muoveva. Venerdì della scorsa settimana aveva fatto la visita oncologica di controllo. Gli avevano prescritto degli altri farmaci e poi la terapia d'ossigeno domiciliare che avrebbe dovuto cominciare lunedì. Sabato è andato in farmacia e poi domenica sono sopraggiunte le difficoltà respiratore. Siamo andati subito all'ospedale di Cittadella dov'è stato messo in isolamento. Martedì pomeriggio - continua la signora - è stato trasferito a Padova. Purtroppo non ce l'ha fatta. Impossibile sapere quando saranno le esequie. Hanno chiesto a noi familiari anche se non abbiamo nessuna contaminazione, di stare a casa fino a lunedì 16 marzo. Quindi fino a quel momento non sarà possibile dirgli addio».

«Una persona meravigliosa, sempre con il sorriso, disponibile. Voglio, vogliamo, ricordarlo così, sul suo pulmino che quotidianamente portava a scuola ed a casa tantissimi ragazzi - sono le parole del sindaco Luciano Gavin - Persona che abbiamo nel cuore tutti. Sapevamo purtroppo delle sue condizioni di salute. Poi è giunta l'altra notizia, ci auguravamo il meglio ed invece non è avvenuto. Alla famiglia, storica per il nostro paese, porto il cordoglio personale, dell'Amministrazione e di tutta la cittadinanza».

Marina Lucchin

Michelangelo Cecchetto

