IL DOLORE

MASER Amici di famiglia, parenti, cugini, zii. Il viavai di coloro che vogliono essere presenti e stringersi al dolore della famiglia De Paoli è costante anche nel secondo giorno dalla tragica scomparsa di Vittoria. La 14enne, amatissima figlia, sorella e nipote, è spirata la notte tra sabato e domenica in un tragico incidente in scooter a Farra di Soligo, dove si trovava per una festa tra amici. Papà Moreno, mamma Paola e le sorelle Carolina e Rebecca, ora costretti a metabolizzare il dolore successivo allo choc della perdita, si sono rifugiati nella villetta di famiglia in via Giorgione a Crespignaga.

IL RICORDO

«Sembra ancora di vederla sul prato mentre correva e giocava con i cugini» racconta in lacrime la zia, moglie di uno dei fratelli del padre Moreno che con marito e figli divide la bifamiliare. I De Paoli in via Giorgione sono nati e cresciuti. Oltre alla casa di Vittoria e a quella degli zii, nell'edificio accanto vivono la nonna paterna e l'altro zio, che l'hanno vista crescere. Sul patio le sorelle maggiori sono in lacrime. Nei loro capelli biondi sembra a tratti di scorgere Vittoria, come la si intuisce sul viso della mamma pur rigato da due giorni di pianto. Una famiglia di donne a cui è stata strappata la piccola di casa, luce degli occhi del papà. «Era una bambina. Siamo stati messi davanti a un dolore che adesso, dopo la tremenda confusione delle prime ore, cominciamo a metabolizzare davvero aggiunge la zia. Questo lo rende ancor più devastante. Vittoria, cresciuta nella piccola frazione di Maser, in paese aveva frequentato le scuole elementari e medie mentre dallo scorso settembre era iscritta alla classe prima del liceo classico Primo Levi di Conegliano. «Purtroppo l'ultimo anno lo ho passato via di casa e l'ho vista meno di frequente spiega il cugino Amedeo ma siamo cresciuti tutti qui, insieme. Era dispiaciuta di aver dovuto interrompere la scuola per il Covid». Su cosa sia successo quella maledetta sera, quando la 14enne in sella alla Vespa di un amico di 16 anni è finita contro un palo della luce e la recinzione di una casa, la famiglia si affida agli inquirenti. «Le indagini daranno la risposta definitiva, ma quel che già si sa è che la nostra Vittoria non tornerà più e che ora un altro ragazzino lotta per la vita in un letto d'ospedale. Tutti abbiamo avuto quindici anni nella vita, tutti abbiamo fatto qualche bravata. Lei l'ha pagata in un modo inaccettabile» commenta lo zio paterno.

LA VICINANZA

Nonostante il feroce dramma che li ha travolti, i De Paoli non vogliono colpevolizzare nessuno. «Questa tragedia ha distrutto due famiglie. Non abbiamo ancora incontrato i genitori del ragazzo ferito, ma lo faremo presto spiegano. Se possibile vorremmo andare a porgere un saluto e un augurio anche a lui stesso, ma intanto parleremo con suo padre e sua madre. Sono al capezzale del figlio che ha subito un'operazione delicatissima. Sappiamo che si trova in condizioni critiche e che anche per lui le conseguenze sono state pesantissime. Non possiamo che essere loro vicini». Ieri pomeriggio lo stesso zio aveva appuntamento a Valdobbiadene, a casa del 16enne, per incontrarne i genitori. Ad agevolare il contatto tra le famiglie hanno inoltre pensato anche i parroci delle rispettive parrocchie. Quello di San Pietro di Barbozza ieri mattina ha chiamato don Carlo a Crespignaga per gettare un primo ponte che possa unire nel dolore due nuclei familiari che porteranno addosso, ciascuno a suo modo, le ferite inferte da una notte di dolore. Della compagnia con cui Vittoria si era data appuntamento sabato sera i parenti conoscono i nomi di alcuni degli amici presenti, per lo più compagni di scuola e del gruppo di Montebelluna. «Il ragazzo coinvolto nell'incidente non lo conosciamo personalmente e neppure la sua famiglia. Non ce ne aveva mai parlato come di un amico stretto piuttosto che di una infatuazione. Non sappiamo se si siano conosciuti a quella festa o in precedenza, di certo però non era tra i suoi amici storici. Alcuni di quelli che erano presenti verranno a casa nei prossimi giorni, forse loro potranno aiutarci a comprendere meglio».

Serena De Salvador

