IL DOLORE

CONEGLIANO Addio a padre Giancarlo Anzanello, missionario saveriano di salde origini trevigiane: è deceduto ieri intorno alle 10, all'età di 85 anni, all'ospedale San Francisco de Asìs di Madrid, dove era stato ricoverato qualche giorno prima di Pasqua per gravi problemi respiratori conseguenti all'infezione da Covid-19, che si sono sommati ad altre patologie preesistenti. Il coronavirus si porta così via un altro religioso originario della diocesi vittoriese. Padre Anzanello era nato il 24 agosto 1934 ad Arcade, ma in tenerissima età la sua numerosa famiglia si trasferì a Conegliano, dove il giovane Giancarlo visse prima di trasferirsi già a 12 anni, dopo la fine della seconda Guerra mondiale, a Udine.

IL PERCORSO RELIGIOSO

In terra friulana frequentò i primi due anni della scuola media entrando nell'istituto dei padri Saveriani (Pia Società di San Francesco Saverio per le missioni estere) e completandola poi a Vicenza. Passò poi a Zelarino (Venezia) per il ginnasio. Entrato in noviziato nel 1952, venne ordinato prete il 16 ottobre 1960 a Parma, città in cui ha sede la casa madre della congregazione clericale. Insegnante ed economo nella scuola apostolica di Macomer in Sardegna e poi di Vicenza, lavorò a Madrid come animatore missionario e ricoprendo anche altri incarichi.

LA VITA IN SUDAMERICA

Nel 1981 iniziò la sua lunga missione in Colombia, dove rimase fino al 1998 ricoprendo diversi incarichi a Buenaventura: vice parroco nella comunità del Sacro Cuore di Gesù e vicario vescovile, fu poi parroco nella parrocchia del Cristo Redentore e ancora del Sacro Cuore. Zone nelle quali la povertà e altri gravi problemi sociali non mancavano e non mancano tuttora, ma dove padre Anzanello ha svolto con totale dedizione il suo ministero fino al 1998, anno del ritorno definitivo a Madrid dove negli ultimi anni era incaricato di tenere i rapporti con i benefattori. Manteneva contatti frequenti via posta e telefono con le persone a cui era legato e periodicamente trascorreva brevi periodi a Conegliano, dove era sempre atteso e accolto con gioia da fratelli, nipoti e da tutti gli altri parenti che ora lo piangono insieme a molti parrocchiani soprattutto delle comunità di Campolongo e Santa Maria delle Grazie. Appena tre settimane fa, lunedì 30 marzo, era morto a causa del coronavirus sempre in ospedale a Madrid un altro missionario coneglianese, il giuseppino del Murialdo padre Franco Zago.

