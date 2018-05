CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DOLOREBELLUNO Una rosa ogni 13 marzo per il compleanno di Rossella. Lo ha fatto per 34 anni mamma Elisanna, fino a quando la morte improvvisa a 76 anni, l'ha strappata da quella personale battaglia che stava portando avanti per sapere la verità sulla scomparsa di sua figlia. «Me l'hanno portata via, qualche maniaco la ha presa», diceva Elisanna Trevisan. Un presagio forse quelle parole lette oggi di fronte alle confessioni choc del mostro del Circeo, che devono comunque essere ancora accertate e vagliate. La sorella Giuseppina, oggi...